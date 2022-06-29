土耳其同意瑞典芬蘭入北約 承諾修改法例打擊恐怖主義

北歐國家瑞典及芬蘭早前正式申請加入北約，但被成員國之一的土耳其反對。土耳其在北約峰會召開前夕正式撤回反對，同意芬蘭及瑞典加入。北約指，土耳其已和芬蘭瑞典簽署備忘錄，解決土耳其關注的武器出口及打擊控主義等問題。

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經過短暫協商後，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周二（28日）晚上宣布，土耳其正式同意芬蘭瑞典加入北約。三方已簽署備忘錄，解決武器出口及打擊恐怖主義等土耳其關心的議題。協議內容顯示，芬蘭及瑞典將在國家安全問題上，全力支持土耳其。

芬蘭及瑞典在協議中確認，被土耳其列為恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK）屬被禁止組織，三方將就引渡請求合作。兩國亦同意，不向PKK盟友、敘利亞民主聯盟黨（PYD）及庫爾德武裝部隊「人民保護部隊」（YPG）提供支援。

有說法指瑞典為加入北約作出太多讓步，換取土耳其支持。瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）否認，表示雙方達成的協議內容非常好。她強調，瑞典會成為北約內部的安全提供者，同時指瑞典將會在下月修改法例，實施備忘錄內的條件。安德松指，當局會繼續打擊恐怖主義，北約成員國亦會繼續和土耳其緊密合作。

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土耳其早前表示，除非芬蘭瑞典願意解決PKK的問題，否則不會同意兩國加入北約。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）辦公室周二夜晚發出聲明表示，土耳其在打擊恐怖主義組織方面取得重大進展。

美國總統拜登（Joe Biden）祝賀三國達成協議，稱將加強北約聯盟及集體安全。英國首相約翰遜亦指，瑞典及芬蘭加入將令北約更加強大及安全。

目前有10萬名庫爾德難民住在瑞典，土耳其之前一直要求引渡PKK或YPG相關人士。

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責任編輯：李俊儀