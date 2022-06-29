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【數碼轉型】63% IT主管不滿公司　雲資源支援不足

科技 11:27 2022/06/29

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約60% IT主管會透過基礎設施來設置交貨時間、系統服務水平和應用程式發布周期來追蹤KPI。（資料圖片）

企業藉著數碼化管理，將文件放到雲端共享，能有效提升工作效率，也可節省儲存成本及搜索時間。但有報告指出，多達63% IT主管不滿足公司基礎設施不足，尤其缺乏雲資源支援推動數碼化工作。

【網絡安全】俄國黑客曾非法入侵電子裝置　多國聯手瓦解

技術諮詢公司Forrester Research 向全球268名IT主管進行調查，以了解企業的數碼化進程。研究發現，58%受訪者認為企業的IT基礎設施（如雲資源）不足，不但會為網絡安全帶來更大的風險，而且會產生額外的營運開支，從而限制了推動創新的能力。

推行自動化  助強化漏洞管理

Forrester Research表示，隨著對IT基礎設施自動化的需求不斷增加，企業必須評估自身的弱點在哪裡，以及這些弱點會如何影響發展和員工發揮。當基礎設施能夠完善推行自動化，這將可帶來更強大的漏洞管理來改善治理和合規性，幫助解決業務風險。

【ESG】企業實現可持續發展　借助雲端服務實現綠色低碳

在IT基礎設施上實施自動化流程，可提高開發人員的效率和生產力，並提供更好的貨物交付時間。報告提到，約60% IT主管會透過基礎設施來設置交貨時間、系統服務水平和應用程式發布周期來追蹤KPI。另有46%受訪者表示，他們公司的基礎設施正採用自動化，務求帶來更快速的營運效率和資源應用。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

責任編輯：陳卓賢

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