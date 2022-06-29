  • 33°C
香港時間 : 2022629日 (三) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普被指想親臨國會暴亂現場 一度出手搶軚盤

環球政治 11:16 2022/06/29

分享：

分享：

美國前總統特朗普支持者去年1月6日衝擊美國國會山莊，國會委員會周二（28日）就國會暴亂事件召開第6場聽證會。前白宮幕僚長梅多斯的助手哈欽森作證，指特朗普曾想親赴國會暴亂現場，一度出手搶軚盤。

特朗普稱美禁止墮胎是法治勝利 大讚自己「做到嘢」 【下一頁】

委員會上周本來表示已舉行6月所有聽證會，將於下月舉行餘下兩場。但委員會周一（27日）突然宣布，為要提供最新取得的證據和證詞，於周二加開一場聽證會。

哈欽森（Cassidy Hutchinson）作證指國會暴亂當日，時任白宮副幕僚長Tony Ornato向她表示，美國特勤局行動負責人恩格爾（Robert Engel）當日不停勸告正坐專車返回白宮的特朗普改赴國會山莊很危險，不要到場跟隨支持者衝進國會山莊。

哈欽森聲稱特朗普憤怒地表示自己才是總統，要求前往國會山莊，更試圖伸手向前搶軚盤。

但特朗普否認上述説法，形容哈欽森聲稱自己出手搶軚盤想改到國會山莊的講法是假故事（Fake story）。

Tony Ornato和恩格爾都曾向委員會閉門作證，但周二聽證會上未有播出兩人證詞。

哈欽森作證更提到，特朗普無視聚集在白宮外部分激進示威者攜帶AR-15步槍，要求保安停止用金屬探測器為他們搜身，稱特朗普是希望示威人群規模更大。

拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任 【下一頁】

她又引述白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）曾警告，如果特朗普當日前往國會山莊將會構成嚴重法律問題，因此白宮必須確保此事不會發生。

哈欽森更指出國會山莊暴亂前幾日，上司梅多斯就已料到可能會發生暴力事件，並形容事情將會變得很糟糕。

另外，哈欽森提到前司法部長巴爾（William Barr）辭職前提到，沒有證據證明2020年美國大選存在欺詐。而特朗普憤怒到將午餐掟到牆上，打碎陶瓷碟及導致茄汁弄髒牆壁

哈欽森更聲稱特朗普不時在憤怒的時候掟食物，好幾次都發現特朗普掟碟、檯布或其他物品。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登將要求暫停收聯邦汽油稅3個月 美國會兩黨反對
2022/06/22
拜登將要求暫停收聯邦汽油稅3個月 美國會兩黨反對
以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
2022/06/21
以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢
2022/06/20
馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢
法國國會選舉次輪投票 馬克龍聯盟恐失絕對多數議席
2022/06/19
法國國會選舉次輪投票 馬克龍聯盟恐失絕對多數議席
競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選
2022/06/14
競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選

你可能感興趣

拜登將要求暫停收聯邦汽油稅3個月 美國會兩黨反對
18:11 2022/06/22
拜登將要求暫停收聯邦汽油稅3個月 美國會兩黨反對
以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
13:04 2022/06/21
以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選
馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢
11:01 2022/06/20
馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢
選舉 請願示威 遊行集會 特朗普 美國國會 美國 白宮

上一篇文章

土耳其同意瑞典芬蘭入北約 承諾修改法例打擊恐怖主義

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄「恐怖主義國家」 俄反駁：「公關宣傳」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間12:00）
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
【烏克蘭戰爭】土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約 澤連斯基籲聯合國驅逐俄（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約 澤連斯基籲聯合國驅逐俄（不斷更新）
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工
英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款