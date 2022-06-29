特朗普被指想親臨國會暴亂現場 一度出手搶軚盤

美國前總統特朗普支持者去年1月6日衝擊美國國會山莊，國會委員會周二（28日）就國會暴亂事件召開第6場聽證會。前白宮幕僚長梅多斯的助手哈欽森作證，指特朗普曾想親赴國會暴亂現場，一度出手搶軚盤。

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委員會上周本來表示已舉行6月所有聽證會，將於下月舉行餘下兩場。但委員會周一（27日）突然宣布，為要提供最新取得的證據和證詞，於周二加開一場聽證會。

哈欽森（Cassidy Hutchinson）作證指國會暴亂當日，時任白宮副幕僚長Tony Ornato向她表示，美國特勤局行動負責人恩格爾（Robert Engel）當日不停勸告正坐專車返回白宮的特朗普改赴國會山莊很危險，不要到場跟隨支持者衝進國會山莊。

哈欽森聲稱特朗普憤怒地表示自己才是總統，要求前往國會山莊，更試圖伸手向前搶軚盤。

但特朗普否認上述説法，形容哈欽森聲稱自己出手搶軚盤想改到國會山莊的講法是假故事（Fake story）。

Tony Ornato和恩格爾都曾向委員會閉門作證，但周二聽證會上未有播出兩人證詞。

哈欽森作證更提到，特朗普無視聚集在白宮外部分激進示威者攜帶AR-15步槍，要求保安停止用金屬探測器為他們搜身，稱特朗普是希望示威人群規模更大。

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她又引述白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）曾警告，如果特朗普當日前往國會山莊將會構成嚴重法律問題，因此白宮必須確保此事不會發生。

哈欽森更指出國會山莊暴亂前幾日，上司梅多斯就已料到可能會發生暴力事件，並形容事情將會變得很糟糕。

另外，哈欽森提到前司法部長巴爾（William Barr）辭職前提到，沒有證據證明2020年美國大選存在欺詐。而特朗普憤怒到將午餐掟到牆上，打碎陶瓷碟及導致茄汁弄髒牆壁

哈欽森更聲稱特朗普不時在憤怒的時候掟食物，好幾次都發現特朗普掟碟、檯布或其他物品。

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責任編輯：鄭錦玲