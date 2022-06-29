【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄「恐怖主義國家」 俄反駁：「公關宣傳」

烏克蘭中部一個購物中心遭俄羅斯導彈襲擊導致多人死傷，總統澤連斯基狠批俄軍是恐怖份子。他近日視像出席聯合國安全理事會會議，再次指控俄羅斯為「恐怖主義國家」，呼籲把俄羅斯逐出聯合國。俄羅斯則批評澤連斯基利用會議作公關宣傳，爭取西方更多軍事援助。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（28日）呼籲安理會驅逐俄羅斯，另外成立法庭調查俄軍在烏克蘭的行動。澤連斯基直言，俄羅斯不能參與商討及投票決定關於俄烏戰爭的事項。俄羅斯為聯合國安理會5大常任理事國之一，擁有一票否決權。

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）則批評，澤連斯基視像現身並發表演說有損安理會的權威。波利揚斯基強調安理會不能變成澤連斯基遙距公關宣傳的平台，幫助烏克蘭向北約峰會參與國爭取更多武器。

安理會是次舉行會議正是因為日前發生的購物中心被炸事件，聯合國政治事務領袖迪卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，已難再以言語形容俄烏戰爭的不合理及殘忍，呼籲各界保護平民及民用基建。

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責任編輯：吳漢培

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