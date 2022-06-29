  • 31°C
香港時間 : 2022629日 (三) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄「恐怖主義國家」 俄反駁：「公關宣傳」

環球政治 10:55 2022/06/29

分享：

分享：

烏克蘭中部一個購物中心遭俄羅斯導彈襲擊導致多人死傷，總統澤連斯基狠批俄軍是恐怖份子。他近日視像出席聯合國安全理事會會議，再次指控俄羅斯為「恐怖主義國家」，呼籲把俄羅斯逐出聯合國。俄羅斯則批評澤連斯基利用會議作公關宣傳，爭取西方更多軍事援助。

【烏克蘭戰爭】烏購物中心被炸釀多死 澤連斯基批俄軍「混蛋恐怖份子」（第二版） 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】女網球手想贏更多比賽 賺獎金重建家鄉 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（28日）呼籲安理會驅逐俄羅斯，另外成立法庭調查俄軍在烏克蘭的行動。澤連斯基直言，俄羅斯不能參與商討及投票決定關於俄烏戰爭的事項。俄羅斯為聯合國安理會5大常任理事國之一，擁有一票否決權。

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）則批評，澤連斯基視像現身並發表演說有損安理會的權威。波利揚斯基強調安理會不能變成澤連斯基遙距公關宣傳的平台，幫助烏克蘭向北約峰會參與國爭取更多武器。

安理會是次舉行會議正是因為日前發生的購物中心被炸事件，聯合國政治事務領袖迪卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，已難再以言語形容俄烏戰爭的不合理及殘忍，呼籲各界保護平民及民用基建。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【G7峰會】各國同意俄油設價格上限 但未有細節（第二版）
2022/06/28
【G7峰會】各國同意俄油設價格上限 但未有細節（第二版）
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
2022/06/28
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
【溫網】上屆男單4強發起ACE球挑戰助烏民眾 首圈出局僅捐1.6萬
2022/06/28
【溫網】上屆男單4強發起ACE球挑戰助烏民眾 首圈出局僅捐1.6萬
【烏克蘭戰爭】俄羅斯外債違約 104年來首次
2022/06/27
【烏克蘭戰爭】俄羅斯外債違約 104年來首次
【烏克蘭戰爭】俄重磅退役將軍傳出戰 日飲1升伏特加
2022/06/27
【烏克蘭戰爭】俄重磅退役將軍傳出戰 日飲1升伏特加

你可能感興趣

【G7峰會】各國同意俄油設價格上限 但未有細節（第二版）
19:20 2022/06/28
【G7峰會】各國同意俄油設價格上限 但未有細節（第二版）
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
15:30 2022/06/28
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
【溫網】上屆男單4強發起ACE球挑戰助烏民眾 首圈出局僅捐1.6萬
12:19 2022/06/28
【溫網】上屆男單4強發起ACE球挑戰助烏民眾 首圈出局僅捐1.6萬
地緣政治 軍事 烏克蘭 澤連斯基 俄羅斯 聯合國 北約 戰爭

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約 澤連斯基籲聯合國驅逐俄（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
【烏克蘭戰爭】土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約 澤連斯基籲聯合國驅逐俄（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約 澤連斯基籲聯合國驅逐俄（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間11:00）
英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工
英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款