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【異動股】中小內房股突爆升　天譽曾升逾兩成　融創服務曾升穿5元見兩個月高位

當炒股 11:03 2022/06/29

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【異動|內房】天譽及易居早段漲26%及20%　融創曾升穿5元見兩個月高位

內房股早市集體走高，天譽置業 （00059） 早段最高見0.11元，漲26.14%。天譽現報0.107元，升21.59%，成交額2.08億元。金科服務 （09666） 及時代中國 （01233） 早段曾升10%及9%。金科現報21.85元，升7%，成交額5210萬元；時代中國現報2.61元，升7%，成交額2550萬元。

佳源國際 （02768） 、寶龍 （09909） 及富力地產 （02777） 早段升約8%，惟其後升幅都明顯回調。佳源現報0.44元，升4.8%，成交額5690萬元；寶龍現報6.21元，升3.8%，成交額1050萬元；富力現報2.17元，升3.8%，成交額2380萬元。

物管股融創服務 （01516） 早段亦升逾11.4%，高見5.08元，創兩個月高位。融創現升8.3%，報4.94元，成交額1.33億元。

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