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【金拱門】上海麥當勞9成分店已重開堂食　絕大多數恢復提供早餐在內所有產品、優惠活動

Hot Talk 10:40 2022/06/29

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【金拱門】上海麥當勞9成分店已重開堂食　絕大多數恢復提供早餐在內所有產品、優惠活動

上海今月起全面復工復產，繼上海迪士尼宣布在6月30日重開，有內媒指，上海麥當勞已有9成餐廳開放堂食，其餘餐廳也正在有序恢復堂食。上海麥當勞表示，餐廳將嚴格根據防疫要求，做好堂食服務的備案、限制人流、消毒殺菌、入場等管理，安排專人特別引導和溝通消費者在入場時掃場所碼，查看72小時核酸陰性，測溫等工作，並特別關註消費者堂食的限制人流，就餐間距和隔位落座等方面，以及無接觸點取餐和排隊等問題。

內媒又引述上海麥當勞負責人表示，疫情以來，上海麥當勞一直積極響應從保供，復工復產到開放堂食等一系列號召，為上海市民提供美味和凝聚力。目前上海總共近340家的餐廳均已恢復營業，絕大多數餐廳也恢復如常，提供包括早餐在內的全菜單產品，消費者可通過堂食、到店取餐、麥樂送等多種方式享用麥當勞食物。同時，會員日、OH麥卡等優惠活動也已回歸。

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