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【AAPL】郭明錤：蘋果明年新iPhone 將繼續採用高通5G芯片　高通2023年下半年盈利或超預期

股市 10:14 2022/06/29

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【AAPL】郭明錤：蘋果明年新iPhone 將繼續採用高通5G芯片　高通2023年下半年盈利或超預期

蘋果（Apple）（美：AAPL）近年新產品陸續轉用自家芯片，料會影響芯片供貨商高通（Qualcomm）（美：QCOM）生意。不過，號稱最強蘋果分析師的天風國際分析師郭明錤估計，目前蘋果產品部分芯片仍無法取代高通芯片，讓高通2023年下半年和2024年上半年的營收和利都有機會高過市場預期。

郭明錤引述高通最新調查指，蘋果iPhone自家5G調制解調器芯片開發可能已經​​失​​敗，因此高通仍將是2023年下半年新iPhone 5G芯片的獨家供應商，供應份額達到100%，高於先前估計的20%。

郭明錤又稱，由於蘋果未能取代高通，高通將成2023年下半年新iPhone 的 5G 芯片唯一供應商，其2023年下半年和2024年的收入和每股收益可能會超過市場共識。

然而，郭明錤表示，相信蘋果會繼續研發自己的5G芯片，但等到蘋果成功並可以取代高通的時候，高通的其他新業務應該已經增長到足以顯著抵消掉失去蘋果訂單帶來的負面影響。

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