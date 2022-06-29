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【大行報告】旺旺績後曾插19%創去年11月低　瑞銀：下半財年盈利倒退4%（不斷更新）

股市 10:19 2022/06/29

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【大行報告】旺旺績後插15%創去年11月低　一文看清大行看法（不斷更新）

旺旺 （00151） 上財年純利微增1%，今日股價插水，最低見6.3元，一度跌18.9%，創去年11月低，現跌11.3%，報6.89元。

中國旺旺上財年受累於部分大宗原物料上漲，毛利率跌3.4個百分點至44.8%。另外，公司又指，今年內地再爆發疫情，內地供應鏈和消費受到一定程度衝擊，對集團的經營表現產生一定程度影響。

瑞銀：下半財年盈利倒退4%

瑞銀拆開旺旺上、下半財年分析，指2022財年上、下半年銷售增長為10.5%及7.7%，而盈利分別則升7.1%及倒退4.2%，可見下半財年的盈利下跌是主要受成本上升影響。該行指，原材料上升料令毛利率受壓，並持續至2023財年。不過，公司可從提升營運效率、加價等方式抵銷部分成本上漲壓力。該行重申「買入」評級，目標價維持8.2元。

摩根士丹利：疫情影響致短期收入不確定、未來6至9個月毛利率仍受壓

摩根士丹利指，管理層預計短期收入受疫情的不確定影響，但指4、5月的銷售較內地整體銷售數據為好，並對長期持續增長感樂觀，料今年收入有中單位數增長。另外，該行指，原材料上漲大致合乎預期，但管理層料未來6至9個月原材料成本上升壓力仍令毛利率受壓。

該行下調旺旺2022、23財年每股盈利5%和1%，維持「與大市同步」，卻將目標價由7元升至7.4元，以反映未來估值及營運資金管理改善，並抵銷盈測下調因素。

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【谷內需】深圳夥京東、美團等派5億人幣消費券、最快4.28可領取　補貼涵蓋電商消費、堂食外賣、景點及酒店等

 

中國旺旺（00151） 港股 大行報告 每股盈利 純利 目標價

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