【大行報告】旺旺績後曾插19%創去年11月低　摩通：料旺仔牛奶今財年收入下跌、降至「減持」評級（不斷更新）

▲ 【大行報告】旺旺績後插15%創去年11月低 一文看清大行看法（不斷更新）

旺旺 （00151） 上財年純利微增1%，今日股價插水，最低見6.3元，一度跌18.9%，創去年11月低，半日跌11%，報6.91元。

中國旺旺上財年受累於部分大宗原物料上漲，毛利率跌3.4個百分點至44.8%。另外，公司又指，今年內地再爆發疫情，內地供應鏈和消費受到一定程度衝擊，對集團的經營表現產生一定程度影響。

摩通：料旺仔牛奶表現轉弱 下調至「減持」評級

摩通將旺旺評級由「中性」下調至「減持」，目標價由6.7元下調至6.2元。該行預計強勁勢頭將在2023財年轉弱，該年度銷售額和盈利或下降1%及5%，風險回報不吸引。

摩通表示，公司旗下旺仔牛奶經營利潤率在上財年下半年按年下降8個百分點，主因奶粉和鐵罐成本上漲，各上漲10%及20%。同時，自2月以來銷售渠道須進一步提供折扣。該行走訪上海社區超市及大型超市，發現旺仔牛奶其生產日期為2至6個月，以及1至3個月前，較過往1.5至2個月的健康水平為差，加上折扣於2月開始增多，預計旺仔牛奶2023財年的銷售額可能會下跌。

另外，管理層確認加價已在今年4月全面執行，該行預計可能會在今年第二季繼續提供額外的回贈。此外，管理層指出毛利率壓力將持續6至9個月，該行則預計2023財年整體毛利率將進一步下滑50個百分點至44.3%，並建議投資者將焦點由防守性消費品轉至疫後復常主題，包括啤酒、餐飲、體育用品及白酒股。

瑞銀：下半財年盈利倒退4%

瑞銀拆開旺旺上、下半財年分析，指2022財年上、下半年銷售增長為10.5%及7.7%，而盈利分別則升7.1%及倒退4.2%，可見下半財年的盈利下跌是主要受成本上升影響。該行指，原材料上升料令毛利率受壓，並持續至2023財年。不過，公司可從提升營運效率、加價等方式抵銷部分成本上漲壓力。該行重申「買入」評級，目標價維持8.2元。

摩根士丹利：疫情影響致短期收入不確定、未來6至9個月毛利率仍受壓

摩根士丹利指，管理層預計短期收入受疫情的不確定影響，但指4、5月的銷售較內地整體銷售數據為好，並對長期持續增長感樂觀，料今年收入有中單位數增長。另外，該行指，原材料上漲大致合乎預期，但管理層料未來6至9個月原材料成本上升壓力仍令毛利率受壓。

該行下調旺旺2022、23財年每股盈利5%和1%，維持「與大市同步」，卻將目標價由7元升至7.4元，以反映未來估值及營運資金管理改善，並抵銷盈測下調因素。

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