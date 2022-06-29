▲ 【股價異動】浙江世寶H股照常買賣、現跌逾2% 此前其A股12個交易日內有11日漲停、今停牌核查

浙江世寶（深：002703）此前其A股12個交易日內有11日漲停，並累升近兩倍。公司指這屬於股票交易異常波動情況，經向深圳證券交易所申請，公司A股股票自今（29日）開市起停牌，自披露核查公告後復牌。不過，公司H股 （01057） 則可照常買賣 。

浙江世寶H股開市跌2.6%，報2.68元。

浙江世寶A股由6月13日開始大升，在12個交易日內有11日漲停，股價由5.23元人民幣起步，炒至15.56元人民幣，累升近兩倍。

公司昨晚收市後公布，其股價連續三個交易日內（2022年6月24日、6月27日、6月28日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上。根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬於股票交易異常波動情況。

同時，公司又指，A股股票自6月13日至6月28日股票交易已累計出現異常波動四次，跟公司基本面偏離較大，投資者較為關注。為維護投資者利益， 公司將就A股股票交易異常波動情況進行核查。經向深圳證券交易所申請，公司A股股票自今（29日）開市起停牌，自披露核查公告後復牌。

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編輯：姚卓然