【理財智慧】大陸推政策谷樓市 是否代表樓市回春？

根據網上媒體報導，最近大陸各地政府祭出不同奇招促進樓市發展，包括農作物換房、核查惡意不買房等，繼前幾年打壓樓市後，今日卻催谷樓市，是甚麼原因導致？是否代表樓市正在「回春」？

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農作物換房

網傳河南商幾個樓盤，為了吸引農民買房，可以利用小麥或大蒜換房，農產品以每斤計算，最多抵十多萬的房貸。據知通過上述促銷活動，成交超過30套房，相當於發展商收購約43萬公斤大蒜，而大蒜的價格也上升，變相發展商有利可圖。但活動經媒體報導後，暫時已經停止。據知主要的原因是由於政府的限價令，發展商為了繞過限價令，故推出以物易物方式抵房貸。

惡意不買房

在山東山東省青島市薛家島街道辦事處發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求街如查到用戶在銀行有巨額存款，而惡意不買房，會提醒談話。雖然有關消息已刪除，但仍引起不少網民關注。

樓市急轉彎

相信熟悉大陸樓市的讀者，都會記得中央政府年前提出「住房不炒」「三條紅線」等政策限制內房發展，終於令樓價下跌，但引致包括恒大、佳兆業等房企巨頭面對資金鏈斷裂問題。本以為打壓樓市對於民生有利，令年輕人更易上樓，避免出現生育率下降甚至「躺平」的社會問題，但原來牽連甚廣，包括銷售和工程行業都受打擊，甚至連足球行業都受牽連，例如多年班霸廣州恒大已出現星散和欠薪等問題，因此出現「大轉彎」。

未來樓市走向

在政府的政策影響下，房產交易量雖然也有明顯上升，但始終大陸經濟仍受新冠疫情影響，如何從重激活經濟相信都是政府的大難題，甚至如何提升居民投資意欲恢復信心也是重點。相信日後的政策都會緊跟住房不炒的方針，如果是首套房產相信門檻會降底，包括降底銀行貸款利率和降底首付比率，因此如果有意通關後，在內地購入首套房產，現時價格已由高位回落，是可以考慮。但如果本身內地已有房，作投資之用，則要考慮清楚，因為如以「住房不炒」為本的話，相信日後政策會加重有多套房的成本和可能徵收投資房的稅務，同時也要預計房地產的升勢一定是政府有序地控制。

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撰文 : 陳佳恩