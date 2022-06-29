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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數午後曾跌逾500點　車股下挫、蔚來挫11%（不斷更新）

股市 15:44 2022/06/29

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港股市況不斷更新

港股期結日，大市低開293點後反覆向下，曾跌逾400點失守22000點。恒生指數半日跌365點，報22053點，成交865.6億元。恒生科技指數失守5000點，跌3%，報4948點。騰訊 （00700） 逆市升0.2%；友邦 （01299） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。車股下跌，蔚來 （09866） 跌逾8%；吉利 （00175） 跌逾7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【15：44】【內地隔離】內地放寬入境隔離檢疫限制　大摩：對中國股市看法愈加正面

【15：39】大市尾市跌幅略收窄至約400點。

【15：32】蔚來 （09866） 尾市跌近12%，低見164.4元。

【15：22】【Tesla概念股】力勁科技績後股價大插兩成　疑受累Tesla裁員消息　去年純利增82%

【15：13】【半新股】快狗打車GOGOX曾跌一成、上市至今累跌近4成　幾失守「獨角獸」估值門檻

【15：12】金融股滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.1%；渣打 （02888） 升逾1%；友邦 （01299） 升0.8%。

【15：05】恒指跌勢略喘定，最新跌480點，報21938點，午後曾跌最多574點，低見21844點。

【14：57】蔚來 （09866） 跌逾11%，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾9%。

【14：54】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 轉跌逾1%。

【14：52】力勁科技 （00558） 跌近兩成，低見15.72元。

【14：50】【汽車股】比亞迪午後跌幅擴至逾6%、吉利跌逾9%　蔚來遭沽空狙擊、Tesla裁員累氣氛

【14：39】恒生指數午後跌500點，阿里巴巴、美團、小米、港交所跌逾3%，車股下挫，蔚來挫一成。

【14：37】蔚來 （09866） 最新跌一成，低見167.8元。

【14：33】大市跌逾450點，報21960點，跌458點；科指跌3.6%，報4916點。

【14：23】浙江世寶 （01057） 愈跌愈有，最新跌逾18%，低見2.24元。

【14：17】發盈喜的阜豐 （00546） 升逾17%，破頂高見5.18元。

【14：16】力勁科技 （00558） 跌幅擴大至16%，低見16.36元。

【14：11】吉利 （00175） 跌逾9%；比亞迪 （01211） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌逾9%；廣汽 （02238） 跌近半成。

【14：04】騰訊 （00700） 升0.1%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌近3%。

【14：01】港股午後於22000點水平爭持，最新報22010點，跌408點。

【13：27】騰訊 （00700） 轉跌0.4%，報364.4元，今早曾高見370.4元。

【13：25】港交所 （00388） 午後跌逾2%，低見386.2元。

【13：15】大市跌逾400點，再試穿22000點，報21994點，跌424點；科指跌3.5%，報4926點。

【13：04】蔚來 （09866） 午後跌逾9%，低見169.2元。

【13：02】京東健康 （06618） 午後跌幅擴大至逾7%，低見62.05元。

【13：00】恒指午後初段跌約333點，報22085點；科指跌2.8%，報4961點。

【13：00】維他奶 （00345） 績後跌4%，低見14.32元。

【13：00】【京東系】京東健康收購母企京東集團寵物健康產品電商業務　涉資27.7億港元

【12：10】【業績｜食品】維他奶全年轉蝕1.6億元　不建議派息、逾20年首見

【12：00】恒生指數半日跌365點，報22053點，成交865.6億元。恒生科技指數失守5000點，跌3%，報4948點。騰訊 （00700） 逆市升0.2%；友邦 （01299） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。車股下跌，蔚來 （09866） 跌逾8%；吉利 （00175） 跌逾7%。

【11：39】遠東發展 （00035） 績後造好升逾4%，高見2.5元。

【業績｜地產股】遠東發展去年純利增1.4倍　派末期息16仙、全年股息率8厘　另擬「10送1紅股」

【11：39】大市跌穿22000點，低見21988點。

【11：36】恒指最新跌415點，報22003點；科指跌3.2%，報4939點。

【11：32】內地股市半日向下，上證跌0.8%；深證跌1.2%；創業板指跌1.5%。

【11：28】大市跌近400點，低見22021點，再下試22000點關口。

【11：26】【ETF通】許正宇：ETF通進一步深化中港兩地資本市場融合　提供更多元化資產配置選擇

【11：25】中綠 （00904） 中途停牌，停牌前報0.053元，跌8.6%，僅涉2宗成交或5936元。

【11：23】阜豐集團 （00546） 預期中期淨利潤按年增長超過1倍，股價績後升逾13%，破頂高見5.05元。

【11：16】蔚來 （09866） 跌幅擴大至近9%；理想汽車 （02015） 跌近6%；小鵬汽車 （09868） 跌6%。另外，吉利 （00175） 跌6%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌逾7%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【11：12】中國天然氣 （00931） 年度虧損增至1.99億元，每股虧損3.52仙，不派息，股價績後逆市升逾1%，高見0.37元。

【11：08】恒指跌幅擴大至約370點，報22049點；科指跌2.9%，報4953點。

【11：06】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見71.75元。

【11：00】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 分別跌2%；騰訊 （00700） 升0.7%。

【10：56】吉利 （00175） 跌幅擴至逾5%，低見18.02元。

【10：45】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見370元。

【10：29】大市曾跌320點，低見22098點，最新跌約263點，報22155點；科指跌2.3%，報4984點。

【10：26】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升約1%；中石化 （00386） 升0.3%。

【10：23】手機孖寶下跌，舜宇 （02382） 跌6%；瑞聲 （02018） 跌逾2%

【10：20】【大行報告】旺旺績後曾插19%創去年11月低　瑞銀：下半財年盈利倒退4%（不斷更新）

【10：19】港股跌幅再擴大至近300點，報22128點，跌290點；科指跌2.6%，報4973點。

【10：15】碧桂園服務 （06098） 升6%，高見38.3元；融創 （01516） 升一成，高見5.08元；新城悅服務 （01755） 升半成，高見9.69元；綠城管理 （09979） 升2%。

【10：03】汽車股向下，其中昨創新高的比亞迪 （01211） 回吐逾3%；吉利 （00175） 亦跌3%；長汽 （02333） 挫半成；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：01】旺旺 （00151） 股價跌逾13%，低見6.3元。旺旺此公布全年純利僅升1%。

【09：57】內房股逆市向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 、萬科 （02202） 升逾3%。報道指，萬科  （02202）  主席郁亮此前於股東大會上表示，短期內地房地產市場已觸底，市場恢復是一個緩慢、溫和的過程。

【內房危機】萬科郁亮：內地房地產市場短期已觸底　惟不會回到過去的發展邏輯

【09：52】澳門勵駿 （01680） 升幅擴大至五成，高見0.75元，成交59萬元。

【09：51】恒指開市後跌幅收窄，最新報22249點，跌169點；科指跌1.5%，報5029點。

【09：51】斥3億回購的騰訊 （00700） 早段轉升0.1%，高見366.2元。

【09：47】港交所 （00388） 偏軟，跌0.6%。

【ETF通】「ETF通」7月4日正式啟動　盈富基金等4隻ETF納北上名單　83隻ETF可南下

【09：47】浙江世寶 （01057） 最新跌逾9%，低見2.48元。

【09：39】快狗打車 （02246） 再創上市後新低，股價今早跌逾5%，低見13.5元。

【09：37】中教控股 （00839） 升逾14%，高見8.93元，中教控股公布所有中國高等教育學校的2022/2023學年招生學額已獲得批准，學額總數增長32%至約7.8萬名。

【09：36】航空股普遍延續昨日升勢，國航 （00753） 升0.2%，破頂高見6.9元，東航 （00670） 升逾1%；南航 （01055） 跌0.2%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。

【09：34】友邦 （01299） 股價逆市向上，早段升近2%高見86.45元。

【09：32】澳洲成峰高教 （01752） 逆市飈升1倍，高見0.18元。

【09：31】力勁科技 （00558） 全年純利6.26億元，按年升82%，派末期股息每股4仙，股價績後挫一成，早段低見17.28元，成交6.5億元。

【09：30】六福 （00590） 股價績後跌逾2%。

【業績︱珠寶股】六福全年度多賺37%　末期息55仙　現價股息率5.7厘

【09：27】【中石油857】中石油升1%　據報可能出售澳洲天然氣項目、加拿大油砂項目

【09：27】【股價異動】浙江世寶H股照常買賣、現跌逾2%　此前其A股12個交易日內有11日漲停、今停牌核查

【09：24】澳門勵駿 （01680） 績後復牌高開逾2%。

【業績｜濠賭股】澳門勵駿創建去年虧損11.9億元　按年收窄39%　周三復牌

【香港回歸25周年系列】金融接軌 連繫中外

【09：22】港股期結日，恒生指數低開293點，報22125點，恒生科技指數跌2.3%，報4987點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾6%。

【騰訊700回購】騰訊時隔約2個月再斥3億回購托價　涉約83萬股、佔成交股數約1.4%

【電動車】理想汽車計劃配售最多20億美元ADS

【09：13】期指開報22164點，跌207點。

【08：54】恒指黑期跌約169點，22129點；道指期貨跌18點。

【08：34】【電動車】沽空機構Grizzly Research質疑蔚來誇大收入、抬高利潤率　蔚來回應稱報告充滿大量不實信息

【08：15】今日共有4隻新股招股，分別為由微創醫療  （00853）  分拆的微創腦科學  （新上市編號︰02172） 、湖州燃氣  （新上市編號：06661） 、內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （新上市編號︰02385） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧科技  （新上市編號：01204）

【新股IPO】微創腦科學2172今日起招股　一手入場費約24888元

【新股IPO】湖州燃氣6661今日起招股　入場費約為3071元

【新股IPO】讀書郎2385今日起招股　入場費約4040元

【新股IPO】博維智慧1204今起招股　入場費2545.4元

【08：10】中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲 （02167） ，以及煙草概念股偉立控股  （新上市編號：02372） 分別公布招股結果。

【新股IPO】天潤雲2167下限12.85元定價　超購0.17倍一手中籤率90%（附分配結果連結）

【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價　一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22159點，跌259點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.79元，較港收市價低0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.2元，較港收市價低7.6元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.52元，較港收市價低3.58元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股高開低走，美國消費者信心疲弱，世界大型企業研究會公布，6月消費者信心指數跌至98.7，低於預期的100.4，創去年2月以來最低，消費者預計下半年美國經濟增長將大幅放緩。道指跌491點，跌幅為1.56%，報30946點；納指跌343點，跌幅為2.98%，報11181點；標指跌78點，跌幅為2.01%，報3821點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩

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