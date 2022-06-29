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【港股市況】恒生指數低開293點　阿里巴巴跌3%　理想汽車、蔚來分別跌7%及6%（不斷更新）

股市 09:48 2022/06/29

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港股市況不斷更新

美股隔晚高開低走，港股期結日，恒生指數低開293點，報22125點，恒生科技指數跌2.3%，報4987點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：47】港交所 （00388） 偏軟，跌0.6%。

【ETF通】「ETF通」7月4日正式啟動　盈富基金等4隻ETF納北上名單　83隻ETF可南下

【09：47】浙江世寶 （01057） 最新跌逾9%，低見2.48元。

【09：39】快狗打車 （02246） 再創上市後新低，股價今早跌逾5%，低見13.5元。

【09：37】中教控股 （00839） 升逾14%，高見8.93元，中教控股公布所有中國高等教育學校的2022/2023學年招生學額已獲得批准，學額總數增長32%至約7.8萬名。

【09：36】航空股普遍延續昨日升勢，國航 （00753） 升0.2%，破頂高見6.9元，東航 （00670） 升逾1%；南航 （01055） 跌0.2%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。

【09：34】友邦 （01299） 股價逆市向上，早段升近2%高見86.45元。

【09：32】澳洲成峰高教 （01752） 逆市飈升1倍，高見0.18元。

【09：31】力勁科技 （00558） 全年純利6.26億元，按年升82%，派末期股息每股4仙，股價績後挫一成，早段低見17.28元，成交6.5億元。

【09：30】六福 （00590） 股價績後跌逾2%。

【業績︱珠寶股】六福全年度多賺37%　末期息55仙　現價股息率5.7厘

【09：27】【中石油857】中石油升1%　據報可能出售澳洲天然氣項目、加拿大油砂項目

【09：27】【股價異動】浙江世寶H股照常買賣、現跌逾2%　此前其A股12個交易日內有11日漲停、今停牌核查

【09：24】澳門勵駿 （01680） 績後復牌高開逾2%。

【業績｜濠賭股】澳門勵駿創建去年虧損11.9億元　按年收窄39%　周三復牌

【09：22】港股期結日，恒生指數低開293點，報22125點，恒生科技指數跌2.3%，報4987點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾6%。

【騰訊700回購】騰訊時隔約2個月再斥3億回購托價　涉約83萬股、佔成交股數約1.4%

【電動車】理想汽車計劃配售最多20億美元ADS

【09：13】期指開報22164點，跌207點。

【08：54】恒指黑期跌約169點，22129點；道指期貨跌18點。

【08：34】【電動車】沽空機構Grizzly Research質疑蔚來誇大收入、抬高利潤率　蔚來回應稱報告充滿大量不實信息

【08：15】今日共有4隻新股招股，分別為由微創醫療  （00853）  分拆的微創腦科學  （新上市編號︰02172） 、湖州燃氣  （新上市編號：06661） 、內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （新上市編號︰02385） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧科技  （新上市編號：01204）

【新股IPO】微創腦科學2172今日起招股　一手入場費約24888元

【新股IPO】湖州燃氣6661今日起招股　入場費約為3071元

【新股IPO】讀書郎2385今日起招股　入場費約4040元

【新股IPO】博維智慧1204今起招股　入場費2545.4元

【08：10】中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲 （02167） ，以及煙草概念股偉立控股  （新上市編號：02372） 分別公布招股結果。

【新股IPO】天潤雲2167下限12.85元定價　超購0.17倍一手中籤率90%（附分配結果連結）

【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價　一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22159點，跌259點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.79元，較港收市價低0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.2元，較港收市價低7.6元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.52元，較港收市價低3.58元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股高開低走，美國消費者信心疲弱，世界大型企業研究會公布，6月消費者信心指數跌至98.7，低於預期的100.4，創去年2月以來最低，消費者預計下半年美國經濟增長將大幅放緩。道指跌491點，跌幅為1.56%，報30946點；納指跌343點，跌幅為2.98%，報11181點；標指跌78點，跌幅為2.01%，報3821點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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