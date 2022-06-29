【港股市況】恒生指數低開293點　阿里巴巴跌3%　理想汽車、蔚來分別跌7%及6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚高開低走，港股期結日，恒生指數低開293點，報22125點，恒生科技指數跌2.3%，報4987點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾6%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：47】港交所 （00388） 偏軟，跌0.6%。

【ETF通】「ETF通」7月4日正式啟動 盈富基金等4隻ETF納北上名單 83隻ETF可南下

【09：47】浙江世寶 （01057） 最新跌逾9%，低見2.48元。

【09：39】快狗打車 （02246） 再創上市後新低，股價今早跌逾5%，低見13.5元。

【09：37】中教控股 （00839） 升逾14%，高見8.93元，中教控股公布所有中國高等教育學校的2022/2023學年招生學額已獲得批准，學額總數增長32%至約7.8萬名。

【09：36】航空股普遍延續昨日升勢，國航 （00753） 升0.2%，破頂高見6.9元，東航 （00670） 升逾1%；南航 （01055） 跌0.2%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。

【09：34】友邦 （01299） 股價逆市向上，早段升近2%高見86.45元。

【09：32】澳洲成峰高教 （01752） 逆市飈升1倍，高見0.18元。

【09：31】力勁科技 （00558） 全年純利6.26億元，按年升82%，派末期股息每股4仙，股價績後挫一成，早段低見17.28元，成交6.5億元。

【09：30】六福 （00590） 股價績後跌逾2%。

【業績︱珠寶股】六福全年度多賺37% 末期息55仙 現價股息率5.7厘

【09：27】【中石油857】中石油升1% 據報可能出售澳洲天然氣項目、加拿大油砂項目

【09：27】【股價異動】浙江世寶H股照常買賣、現跌逾2% 此前其A股12個交易日內有11日漲停、今停牌核查

【09：24】澳門勵駿 （01680） 績後復牌高開逾2%。

【業績｜濠賭股】澳門勵駿創建去年虧損11.9億元 按年收窄39% 周三復牌

【09：22】港股期結日，恒生指數低開293點，報22125點，恒生科技指數跌2.3%，報4987點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾6%。

【騰訊700回購】騰訊時隔約2個月再斥3億回購托價 涉約83萬股、佔成交股數約1.4%

【電動車】理想汽車計劃配售最多20億美元ADS

【09：13】期指開報22164點，跌207點。

【08：54】恒指黑期跌約169點，22129點；道指期貨跌18點。

【08：34】【電動車】沽空機構Grizzly Research質疑蔚來誇大收入、抬高利潤率 蔚來回應稱報告充滿大量不實信息

【08：15】今日共有4隻新股招股，分別為由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （新上市編號︰02172） 、湖州燃氣 （新上市編號：06661） 、內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （新上市編號︰02385） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧科技 （新上市編號：01204） 。

【新股IPO】微創腦科學2172今日起招股 一手入場費約24888元

【新股IPO】湖州燃氣6661今日起招股 入場費約為3071元

【新股IPO】讀書郎2385今日起招股 入場費約4040元

【新股IPO】博維智慧1204今起招股 入場費2545.4元

【08：10】中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲 （02167） ，以及煙草概念股偉立控股 （新上市編號：02372） 分別公布招股結果。

【新股IPO】天潤雲2167下限12.85元定價 超購0.17倍一手中籤率90%（附分配結果連結）

【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價 一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22159點，跌259點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.79元，較港收市價低0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.2元，較港收市價低7.6元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.52元，較港收市價低3.58元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股高開低走，美國消費者信心疲弱，世界大型企業研究會公布，6月消費者信心指數跌至98.7，低於預期的100.4，創去年2月以來最低，消費者預計下半年美國經濟增長將大幅放緩。道指跌491點，跌幅為1.56%，報30946點；納指跌343點，跌幅為2.98%，報11181點；標指跌78點，跌幅為2.01%，報3821點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩