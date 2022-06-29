【恒指夜期+北水】理想汽車及騰訊勁吸北水　夜期升1點（不斷更新）

北水大舉湧入，全日再吸33.5億元，已是連續15日吸資，累計414億元，理想汽車（02015）股價雖然急跌8.8%，仍淨吸北水8.8億元，騰訊（00700）吸8.5億元，舜宇（02382）、青島啤酒（00168）及神華（01088）亦吸超過2億元。

夜期升1點，報21856點。

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恒生指數跌422點又失22000 阿里巴巴跌3% 車股下挫、蔚來挫逾11%

港股期結日，大市低開293點後反覆向下，午後曾跌逾500點，恒生指數收報21996點，跌422點，失守22000，成交1608億元。恒生科技指數跌3.3%，報4937點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；美團 （03690） 跌逾2%；車股下挫，蔚來 （09866） 跌逾11%；吉利 （00175） 跌逾8%；比亞迪 （01211） 跌近半成。

恒指股份贏家輸家：

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 85.60 +1.0 +17 18 工行 4.67 +0.7 +3 4 龍湖 36.85 +1.1 +1 8 美團 202.80 -2.3 -38 -43 阿里巴巴 114.50 -3.1 -53 33 建行 5.22 -8.3 -88 4

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報21996點，跌422點，失守22000，成交1608億元。恒生科技指數跌3.3%，報4937點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；美團 （03690） 跌逾2%；車股下挫，蔚來 （09866） 跌逾11%；吉利 （00175） 跌逾8%；比亞迪 （01211） 跌近半成。

【16：00】恒生指數U盤前跌453點，報21965點。

【15：44】【內地隔離】內地放寬入境隔離檢疫限制 大摩：對中國股市看法愈加正面

【15：39】大市尾市跌幅略收窄至約400點。

【15：32】蔚來 （09866） 尾市跌近12%，低見164.4元。

【15：22】【Tesla概念股】力勁科技績後股價大插兩成 疑受累Tesla裁員消息 去年純利增82%

【15：13】【半新股】快狗打車GOGOX曾跌一成、上市至今累跌近4成 幾失守「獨角獸」估值門檻

【15：12】金融股滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.1%；渣打 （02888） 升逾1%；友邦 （01299） 升0.8%。

【15：05】恒指跌勢略喘定，最新跌480點，報21938點，午後曾跌最多574點，低見21844點。

【14：57】蔚來 （09866） 跌逾11%，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾9%。

【14：54】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 轉跌逾1%。

【14：52】力勁科技 （00558） 跌近兩成，低見15.72元。

【14：50】【汽車股】比亞迪午後跌幅擴至逾6%、吉利跌逾9% 蔚來遭沽空狙擊、Tesla裁員累氣氛

【14：39】恒生指數午後跌500點，阿里巴巴、美團、小米、港交所跌逾3%，車股下挫，蔚來挫一成。

【14：37】蔚來 （09866） 最新跌一成，低見167.8元。

【14：33】大市跌逾450點，報21960點，跌458點；科指跌3.6%，報4916點。

【14：23】浙江世寶 （01057） 愈跌愈有，最新跌逾18%，低見2.24元。

【14：17】發盈喜的阜豐 （00546） 升逾17%，破頂高見5.18元。

【14：16】力勁科技 （00558） 跌幅擴大至16%，低見16.36元。

【14：11】吉利 （00175） 跌逾9%；比亞迪 （01211） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌逾9%；廣汽 （02238） 跌近半成。

【14：04】騰訊 （00700） 升0.1%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌近3%。

【14：01】港股午後於22000點水平爭持，最新報22010點，跌408點。

【13：27】騰訊 （00700） 轉跌0.4%，報364.4元，今早曾高見370.4元。

【13：25】港交所 （00388） 午後跌逾2%，低見386.2元。

【13：15】大市跌逾400點，再試穿22000點，報21994點，跌424點；科指跌3.5%，報4926點。

【13：04】蔚來 （09866） 午後跌逾9%，低見169.2元。

【13：02】京東健康 （06618） 午後跌幅擴大至逾7%，低見62.05元。

【13：00】恒指午後初段跌約333點，報22085點；科指跌2.8%，報4961點。

【13：00】維他奶 （00345） 績後跌4%，低見14.32元。

【13：00】【京東系】京東健康收購母企京東集團寵物健康產品電商業務 涉資27.7億港元

【12：10】【業績｜食品】維他奶全年轉蝕1.6億元 不建議派息、逾20年首見

【12：00】恒生指數半日跌365點，報22053點，成交865.6億元。恒生科技指數失守5000點，跌3%，報4948點。騰訊 （00700） 逆市升0.2%；友邦 （01299） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。車股下跌，蔚來 （09866） 跌逾8%；吉利 （00175） 跌逾7%。

【11：39】遠東發展 （00035） 績後造好升逾4%，高見2.5元。

【業績｜地產股】遠東發展去年純利增1.4倍 派末期息16仙、全年股息率8厘 另擬「10送1紅股」

【11：39】大市跌穿22000點，低見21988點。

【11：36】恒指最新跌415點，報22003點；科指跌3.2%，報4939點。

【11：32】內地股市半日向下，上證跌0.8%；深證跌1.2%；創業板指跌1.5%。

【11：28】大市跌近400點，低見22021點，再下試22000點關口。

【11：26】【ETF通】許正宇：ETF通進一步深化中港兩地資本市場融合 提供更多元化資產配置選擇

【11：25】中綠 （00904） 中途停牌，停牌前報0.053元，跌8.6%，僅涉2宗成交或5936元。

【11：23】阜豐集團 （00546） 預期中期淨利潤按年增長超過1倍，股價績後升逾13%，破頂高見5.05元。

【11：16】蔚來 （09866） 跌幅擴大至近9%；理想汽車 （02015） 跌近6%；小鵬汽車 （09868） 跌6%。另外，吉利 （00175） 跌6%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌逾7%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【11：12】中國天然氣 （00931） 年度虧損增至1.99億元，每股虧損3.52仙，不派息，股價績後逆市升逾1%，高見0.37元。

【11：08】恒指跌幅擴大至約370點，報22049點；科指跌2.9%，報4953點。

【11：06】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見71.75元。

【11：00】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 分別跌2%；騰訊 （00700） 升0.7%。

【10：56】吉利 （00175） 跌幅擴至逾5%，低見18.02元。

【10：45】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見370元。

【10：29】大市曾跌320點，低見22098點，最新跌約263點，報22155點；科指跌2.3%，報4984點。

【10：26】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升約1%；中石化 （00386） 升0.3%。

【10：23】手機孖寶下跌，舜宇 （02382） 跌6%；瑞聲 （02018） 跌逾2%

【10：20】【大行報告】旺旺績後曾插19%創去年11月低 瑞銀：下半財年盈利倒退4%（不斷更新）

【10：19】港股跌幅再擴大至近300點，報22128點，跌290點；科指跌2.6%，報4973點。

【10：15】碧桂園服務 （06098） 升6%，高見38.3元；融創 （01516） 升一成，高見5.08元；新城悅服務 （01755） 升半成，高見9.69元；綠城管理 （09979） 升2%。

【10：03】汽車股向下，其中昨創新高的比亞迪 （01211） 回吐逾3%；吉利 （00175） 亦跌3%；長汽 （02333） 挫半成；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：01】旺旺 （00151） 股價跌逾13%，低見6.3元。旺旺此公布全年純利僅升1%。

【09：57】內房股逆市向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 、萬科 （02202） 升逾3%。報道指，萬科 （02202） 主席郁亮此前於股東大會上表示，短期內地房地產市場已觸底，市場恢復是一個緩慢、溫和的過程。

【內房危機】萬科郁亮：內地房地產市場短期已觸底 惟不會回到過去的發展邏輯

【09：52】澳門勵駿 （01680） 升幅擴大至五成，高見0.75元，成交59萬元。

【09：51】恒指開市後跌幅收窄，最新報22249點，跌169點；科指跌1.5%，報5029點。

【09：51】斥3億回購的騰訊 （00700） 早段轉升0.1%，高見366.2元。

【09：47】港交所 （00388） 偏軟，跌0.6%。

【ETF通】「ETF通」7月4日正式啟動 盈富基金等4隻ETF納北上名單 83隻ETF可南下

【09：47】浙江世寶 （01057） 最新跌逾9%，低見2.48元。

【09：39】快狗打車 （02246） 再創上市後新低，股價今早跌逾5%，低見13.5元。

【09：37】中教控股 （00839） 升逾14%，高見8.93元，中教控股公布所有中國高等教育學校的2022/2023學年招生學額已獲得批准，學額總數增長32%至約7.8萬名。

【09：36】航空股普遍延續昨日升勢，國航 （00753） 升0.2%，破頂高見6.9元，東航 （00670） 升逾1%；南航 （01055） 跌0.2%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。

【09：34】友邦 （01299） 股價逆市向上，早段升近2%高見86.45元。

【09：32】澳洲成峰高教 （01752） 逆市飈升1倍，高見0.18元。

【09：31】力勁科技 （00558） 全年純利6.26億元，按年升82%，派末期股息每股4仙，股價績後挫一成，早段低見17.28元，成交6.5億元。

【09：30】六福 （00590） 股價績後跌逾2%。

【業績︱珠寶股】六福全年度多賺37% 末期息55仙 現價股息率5.7厘

【09：27】【中石油857】中石油升1% 據報可能出售澳洲天然氣項目、加拿大油砂項目

【09：27】【股價異動】浙江世寶H股照常買賣、現跌逾2% 此前其A股12個交易日內有11日漲停、今停牌核查

【09：24】澳門勵駿 （01680） 績後復牌高開逾2%。

【業績｜濠賭股】澳門勵駿創建去年虧損11.9億元 按年收窄39% 周三復牌

【香港回歸25周年系列】金融接軌 連繫中外

【09：22】港股期結日，恒生指數低開293點，報22125點，恒生科技指數跌2.3%，報4987點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾6%。

【騰訊700回購】騰訊時隔約2個月再斥3億回購托價 涉約83萬股、佔成交股數約1.4%

【電動車】理想汽車計劃配售最多20億美元ADS

【09：13】期指開報22164點，跌207點。

【08：54】恒指黑期跌約169點，22129點；道指期貨跌18點。

【08：34】【電動車】沽空機構Grizzly Research質疑蔚來誇大收入、抬高利潤率 蔚來回應稱報告充滿大量不實信息

【08：15】今日共有4隻新股招股，分別為由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （新上市編號︰02172） 、湖州燃氣 （新上市編號：06661） 、內地智能學習設備服務供應商讀書郎 （新上市編號︰02385） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧科技 （新上市編號：01204） 。

【新股IPO】微創腦科學2172今日起招股 一手入場費約24888元

【新股IPO】湖州燃氣6661今日起招股 入場費約為3071元

【新股IPO】讀書郎2385今日起招股 入場費約4040元

【新股IPO】博維智慧1204今起招股 入場費2545.4元

【08：10】中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲 （02167） ，以及煙草概念股偉立控股 （新上市編號：02372） 分別公布招股結果。

【新股IPO】天潤雲2167下限12.85元定價 超購0.17倍一手中籤率90%（附分配結果連結）

【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價 一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22159點，跌259點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.79元，較港收市價低0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.2元，較港收市價低7.6元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.52元，較港收市價低3.58元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股高開低走，美國消費者信心疲弱，世界大型企業研究會公布，6月消費者信心指數跌至98.7，低於預期的100.4，創去年2月以來最低，消費者預計下半年美國經濟增長將大幅放緩。道指跌491點，跌幅為1.56%，報30946點；納指跌343點，跌幅為2.98%，報11181點；標指跌78點，跌幅為2.01%，報3821點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩