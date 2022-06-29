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【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性

股市 08:54 2022/06/29

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【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性

有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）於月初才認為通脹將會回落，可是，不足一個月內卻改口認錯，低估了通脹的嚴重性和持久性，並認為美國經濟已經進入衰退。

伍德接受外媒訪問時承認低估了通脹的嚴重性和持久性，更指「我們（美國）認為我們正處於衰退之中」，而庫存是一個大問題，「我在此行已是45年了，在我職業生涯中從未見過如此大量的庫存增加」。

Cathie Wood指，「我們在一件事上錯了，那就是通脹一直持續下去，供應鏈（緊張）不敢相信這持續兩年多的時間，而俄羅斯入侵烏克蘭當然是未能預及。她又指，促使通脹釀成一個更大的問題，但它讓我們陷入了通縮之中。」

她認為，在供應鏈中斷與地緣政治風險困擾之下，通脹將進一步惡化。

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編輯：姚卓然

 

美國 經濟衰退 Cathie Wood 經濟 美股

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