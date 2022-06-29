【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價　一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手（附分配結果連結）​​​​​​​

▲ 【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價 一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手

煙草概念股偉立控股 （新上市編號：02372） 以下限0.63元定價，每手4,000股，一手中籤率為5.39%，抽20手（80,000股）才穩獲一手，籌約9030萬元。公司將於明日上市。詳情可看【分配結果連結】。

公司指，是次香港公開發售部分接獲合共6,201份申請，認購合共2.27億股，超額認購約10.4倍。而國際發售部分亦獲約0.3倍輕微超額認購。

公司料將集資所得的約35.4%將用於興建一棟兩層廠房；約25.9%將用於購置四台先進複合機及十台自動控制系統；約19.5%將用於提升研發能力，方式為興建一棟研發中心，購置三類先進的研發設備及四類先進的檢測設備，以及招聘四名額外的研發人員。

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編輯：姚卓然