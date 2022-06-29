  • 29°C
香港時間 : 2022629日 (三) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價　一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手（附分配結果連結）​​​​​​​

新股IPO 08:10 2022/06/29

分享：

分享：

【新股IPO】偉立控股2372以下限0.63元定價　一手中籤率僅為5.4%、抽20手才穩獲一手

煙草概念股偉立控股 （新上市編號：02372） 以下限0.63元定價，每手4,000股，一手中籤率為5.39%，抽20手（80,000股）才穩獲一手，籌約9030萬元。公司將於明日上市。詳情可看【分配結果連結】。

公司指，是次香港公開發售部分接獲合共6,201份申請，認購合共2.27億股，超額認購約10.4倍。而國際發售部分亦獲約0.3倍輕微超額認購。

公司料將集資所得的約35.4%將用於興建一棟兩層廠房；約25.9%將用於購置四台先進複合機及十台自動控制系統；約19.5%將用於提升研發能力，方式為興建一棟研發中心，購置三類先進的研發設備及四類先進的檢測設備，以及招聘四名額外的研發人員。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

相關文章：

【新股IPO】偉立控股2372孖展暫錄逾3500萬　超購1.7倍（不斷更新）

【新股IPO】煙草概念股偉立控股2372是否值抽？　一文看清你需留意的五大重點

【新股IPO】天潤雲2167下限12.85元定價　超購0.17倍一手中籤率90%（附分配結果連結）

編輯：姚卓然

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 偉立控股（02372） IPO

上一篇文章

【TSLA】Tesla關閉加州一辦公室、裁減約200名員工　馬斯克此前揚言將裁一成全職員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款