▲ 【新股IPO】微創腦科學2172今日起招股 一手入場費約24888元

微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （新上市編號︰02172） 今日（29日）起至7月8日招股。主攻神經介入醫療器械產品的微創腦科學計劃發行1370萬股，一成在港作公開發售，集資最多3.38億元，發售價將為每股24.64元，每手1000股，一手入場費24888.34元。微創腦科學預期將於7月15日掛牌。

微創腦科學主攻神經介入醫療器械產品，產品組合累計共有30款，包括已在中國獲批商業化的10款治療產品和3款通路產品，以及正在開發的17款候選產品。

去年收入約3.83億元人民幣，按年增長72.5%，股東應佔溢利為2417萬元人民幣，按年減少46.6%。

所得款項淨額的30%將用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品，20%用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化，15%用於擴張製造設施以擴大生產規模，20%用於擴大全球影響力，10%用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合，5%用作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩