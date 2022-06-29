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【新股IPO】讀書郎2385今日起招股　入場費約4040元

新股IPO 07:50 2022/06/29

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【新股IPO】讀書郎2385今日起招股　入場費約4040元

讀書郎 （新上市編號︰02385） 今日（29日）起至7月5日招股。內地智能學習設備服務供應商讀書郎計劃發行5200萬股，一成於香港作公開發售，集資最多5.2億元，招股價介乎7.6元至10元，每手400股，一手入場費4040.32元。讀書郎預期將於7月12日掛牌。

讀書朗專注於為中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發、製造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備，包括學生個人平板、智慧課堂解 決方案、可穿戴產品和一些智能配件。2021年全年收入8.13億元人民幣，按年增長10.79%，年內利潤及總全面收益8214.6萬元，倒退10.72%。

所得款項的35%將用於深化其經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透，25%用於研發信息技術及基礎設施，20%用於投資優化產品及服務供應，10%用於增強教材開發能力並使其數字化教輔資源進一步多樣化，10%作營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】天潤雲2167下限12.85元定價　超購0.17倍一手中籤率90%（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204今起招股　入場費2545.4元

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責任編輯︰梁浩碩

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