▲ 【新股IPO】湖州燃氣6661今日起招股 入場費約為3071元

湖州燃氣 （新上市編號：06661） 今日起招股至7月5日（下周二），發售價為每股6.08元，每手500股，入場費為3,070.63元，料籌約2.6億元。公司預計7月13日（周三）掛牌上市。

湖州燃氣去年收益為18.6億元人民幣，按年升30.7%，利潤則倒退17.7%至1.2億元。

根據弗若斯特沙利文報告，去年湖州燃氣按銷量計算，是中國浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，於湖州的市場份額為44.1%；及按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，於浙江省的市場份額為3.0%。

公司在全球發售5000萬股，香港公開部分佔一成，交銀國際為獨家保薦人。湖州燃氣指，所集資的金額約30.0%將用於透過戰略收購將公司業務擴張到其他地區；約30.0%將用於拓展至分佈式光伏發電業務；約20.0%將用於升級公司在吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量。

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編輯：姚卓然