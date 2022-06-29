【ET財經早點1分鐘】美股曾升400點 收市倒跌491點 夜期跌240點 阿里美股低港3%

美股曾升400點 收市倒跌491點

美國6月消費者信心指數跌至98.7，近1年最弱。聯儲局大幅加息應付通脹後，市場對經濟衰退的憂慮加劇。

在明日公布5月PCE通脹數據前，美股轉跌。道指曾升超過400點，收市倒跌491點，納指更急瀉3%。消費股重災，亞馬遜 (美：AMZN)、Tesla (美：TSLA)、Netflix (美：NFLX) 及nike (美：NKE) 跌超過半成。

滙市亦見波動，美滙指數急彈至104.5水平，日圓再跌穿136，再試24年低位。

土耳其支持芬蘭和瑞典加入北約

地緣危機升溫，北約國家經過激烈的討論，土耳其同意支持芬蘭和瑞典加入北約，令歐俄形勢出現大變，因芬蘭和瑞典承諾解決土耳，其的安全關切，包括限制庫爾德組織及避免武器禁運。北約組織的邊界將正式貼近俄羅斯，加人北約過程仍需時幾個月，因要經過30個北約國家議會的批准，以及簽字確認。



夜期跌240點 阿里美股低港3%

期指今日結算，夜期跟隨外圍市況下跌240點，退守22000關，科技股ADR下跌，騰訊ADR低港股2%，阿里巴巴美股低港股3%。