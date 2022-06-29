【著數優惠】港鐵旗下12商場大派逾500萬獎賞 MTR Mobile用戶可獲達1600元回贈 入內文即睇點攞盡著數

暑期將至，各大商場也推優惠吸客。由6月30日起，港鐵公司旗下12個商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，攜手推出「夏日多重賞」，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費即可換領電子優惠券，最高可獲得1,600元回贈。

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由6月30日至7月31日，MTR Mobile登記用戶可於推廣期内，於參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶以電子貨幣單一消費滿2,000元，可獲贈合共300元電子優惠券。

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另外，於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶以電子貨幣單一消費滿5,000元，更可獲贈500元電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞2次，可獲贈最高合共1,600元港鐵商場電子優惠券。

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此外，將軍澳PopCorn今年開幕10周年，為答謝市民及商戶多年來的支持，將會舉辦一連串慶祝活動，更大派商場現金券及禮物。由7月開始，多個星期日PopCorn將舉行「周日Music騷」。8月份更會推出10周年限定購物優惠及折扣禮遇，亦會推出結合設計與科技的藝術裝置、數碼互動遊戲及更多慶祝活動等與眾同樂。

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記者：陳詠妍