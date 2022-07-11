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【電動車】蔚來：3名獨董成立獨立委員會　調查沽空機構「灰熊」指控

新經濟追蹤 18:31 2022/07/11

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【電動車】蔚來：3名獨董成立獨立委員會　調查沽空機構「灰熊」指控

沽空機構Grizzly Research發表報告狙擊中國電動車企業蔚來 （09866） （美：NIO），雖然蔚來反駁有關指控，但股價表現明顯遜於其他電動車股。蔚來表示，為保護全體股東的權益，決定成立由獨立董事李廷斌、吳海及龍宇組成的獨立委員會，旨在監督就賣空報告中相關指控開展的獨立調查工作。獨立委員會已聘請獨立專業顧問協助獨立調查，包括一家國際律師事務所及一家知名法務會計師事務所。

蔚來：沽空報告內容充滿大量不實信息

Grizzly Research批評，蔚來透過會計遊戲，意圖誇大收入和抬高利潤率，以達到指引目標。蔚來早前回應指，公司已觀察到這份報告，該報告內容充滿大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀。蔚來一直嚴格遵守上市公司相關準則，目前已針對該報告啟動相關程序。

蔚來電動SUV「ES7」料8月交付【下一頁】

蔚來強調，報告並無依據，董事會包括審計委員會正在審查這些指控，考慮採取適當行動保護所有股東的利益。公司將按照美國證券交易委員會、紐約證券交易所、香港聯合交易所以及新加坡證券交易所的適用規則及條例項要求，適時額外披露。

蔚來董事長兼CEO李斌與愉悅資本關係密切

Grizzly Research報告提到，蔚來汽車旗下的蔚來控股，聯通國泰君安、寧德時代等四家公司合資設立「武漢蔚能電池」，在這間公司完成B輪融資後，蔚來已經持有該公司19.84%的股權，成為武漢蔚能單一最大股東。Grizzly Research表示，懷疑蔚來正試圖透過這一未合併的關聯方，為其創造數十億美元的收入，令蔚來汽車過去的業績超出市場預期。

Grizzly Research又預計，武漢蔚能的銷售令蔚來的收入和淨利潤分別增加約10%和95%，而具體至2021財年的盈利，超過至少60%歸因於武漢蔚能。

報告指出，蔚來董事長兼CEO李斌與愉悅資本（Joy Capital）及其創始合夥人劉二海（Erhai Liu）關係密切，而愉悅資本的劉二海是瑞幸咖啡業績造假案的核心人物。

相關文章：【電動車】蔚來：NIO Power已在中國建成1011座換電站　股價逆市升1%

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港股 蔚來（美：NIO） 新能源 可持續發展 美股 電動車 汽車 會計 沽空 蔚來－SW（09866）

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