【電動車】蔚來開市挫6%　遭沽空機構Grizzly Research質疑蔚來誇大收入、抬高利潤率　蔚來回應稱報告充滿大量不實信息

▲ 蔚來遭沽空機構Grizzly Research質疑蔚來誇大收入、抬高利潤率 蔚來回應稱報告充滿大量不實信息

沽空機構Grizzly Research發表報告狙擊中國電動車企業蔚來 （09866） （美：NIO），指蔚來透過會計遊戲，意圖誇大公司的收入和抬高利潤率，以達到指引目標。

及後，蔚來回應指， 公司已觀察到這份報告， 該報告內容充滿了大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀。 蔚來一直嚴格遵守上市公司相關準則，目前已針對該報告啟動相關程序。

蔚來開市挫6.4%，報174.8元； 蔚來其美股昨收跌2.6%，報22.36元。

該報告提到，蔚來汽車旗下的蔚來控股，聯通國泰君安、寧德時代等四家公司合資設立武漢蔚能電池，在這間公司完成B輪融資後，蔚來已經持有該公司19.84%的股權，成為該公司單一最大股東。Grizzly Research表示，懷疑蔚來正試圖透過這一未合併的關聯方，為其創造了數十億美元的收入，令蔚來汽車過去的業績超出市場預期。

該機構報告又預計，武漢蔚能的銷售，令蔚來的收入和淨利潤分別增加約10%和95%，而具體至2021財年的盈利，超過至少60%歸隱與武漢蔚能。

報告指出，蔚來董事長兼CEO李斌與愉悅資本（Joy Capital）及其創始合夥人劉二海（Erhai Liu）關係密切，而愉悅資本的劉二海是瑞幸咖啡業績造假案的核心人物。

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