【業績｜濠賭股】澳門勵駿復牌升2%　創建去年虧損11.9億元　按年收窄39%

▲ 【業績｜濠賭股】澳門勵駿創建去年虧損11.9億元 按年收窄39% 周三復牌

澳門勵駿創建 （01680） 公布去年全年業績，股東應佔虧損11.9億元，按年收窄39%，每股虧損19.2仙，不派息。該公司今年3月底因仍未能刊發去年業績而4月開始停牌，已向聯交所申請股份恢復買賣，今（29日）生效。

澳門勵駿現報0.47元，升2.2%。

該公司去年經調整LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）約3億元，按年少30%。年內收益逾11.3億元，按年多62%。獨立核數師報告指，該公司流動負債淨值近7.88億元；年度虧損淨額12.06億元，集團的銀行及其他借款總額為23.59億元，其中2.07億元將自報告日期起未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物於去年底為1.33億元。

核數師對對公司綜合財務報表不發表意見

核數師報告續指，餘下銀行借款21.52億元根據原貸款協議於報告日期起12個月後仍然能夠償還，惟前提是銀行同意進一步修訂契諾或延長對契諾的現有豁免。集團一直在積極與銀行協商，以進一步修訂契諾或延長對契諾的現有豁免；上述情況，連同其他事項，表明存在重大不確定因素，可能令集團持續經營能力存在重大疑問，故核數師不對公司綜合財務報表發表意見。

公司業績公告亦提到，集團正考慮進行各種撤資交易（涉及其股權投資和金融資產），以改善集團的營運資金狀況。

據公司網頁，公司目前在澳門擁有多項娛樂及娛樂場博彩設施，旗下的物業位處澳門半島，為大型海濱休閒娛樂綜合設施澳門漁人碼頭。除了經營旗下酒店及非博彩娛樂設施外，公司亦為澳博 （00880） 於澳門的置地娛樂場及澳門漁人碼頭的巴比倫娛樂場及勵宮娛樂場提供博彩服務。

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