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【開市9點半】七一回歸前好消息　「ETF通」下周一啟動　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」

股市 06:24 2022/06/29

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香港回歸25周年，中央於七一前屢傳好消息，中證監和香港證監會宣布互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日開始。「ETF通」初期，共4隻ETF納入港股通ETF名單，分別是盈富基金  （02800）  、恒生中國企業  （02828）  、南方恒生科技  （03033）  、安碩恒生科技  （03067） ，至於A股，初始名單則有83隻，其中滬股通佔53隻，深股通佔30隻。

另一好消息是，內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」，另有消息指，港府研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」。

重點新聞：

1）【ETF通】「ETF通」7月4日正式啟動　盈富基金等4隻ETF納北上名單　83隻ETF可南下

2）【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升

3）【科技股】春華資本胡祖六：中資科技股已苦盡甘來　三因素重新吸引投資者

4）【騰訊700】騰訊慘遭南非大股東Naspers 預告持續減持　分析料短期投資氣氛受損、「反口」令市場更感負面　一文看清券商最新看法

5）【內房危機】萬科郁亮：內地房地產市場短期已觸底　惟不會回到過去的發展邏輯

6）【業績｜食品股】中國旺旺上財年純利微增1%、末期連特別息約45.8港仙　全年派息增逾1.7倍、股息率約6厘

7）【MPF】駿隆：年初起計人均虧損34411元　股票基金中僅港股基金錄正回報

8）【新股IPO】畢馬威：中概股對集資規模難有大貢獻　料全年港新股集資達2000億

9）【新股IPO】傳天齊鋰業本周四起招股　集資額增至15億至20億美元

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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