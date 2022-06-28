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【消費券優惠】將軍澳中心7月推2大消費券早鳥優惠 累積消費金額最高頭10名 更可獲iPhone 13 Pro

理財智慧 22:29 2022/06/28

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政府新一輪電子消費券最快於8月7日發放，距離發放日子尚餘一個多月。將軍澳中心7月推出的「7月限時賞」及「7-8月最高消費賞」2大消費券早鳥優惠，由7月1日起於將軍澳中心、PopDeli或PopFood以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享120元回贈。7月至8月累積消費金額最高的首10名The Point會員更可隨時帶走人氣電子潮物，包括iPhone 13 Pro、GOPRO HERO10 運動相機、iPad等。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

The Point 會員只要於推廣期內，累積於將軍澳中心、PopDeli或PopFood 商戶以電子貨幣消費的有效單據並成功登記積分，即可參加「最高消費賞」，首10名累積最高消費金額的會員可獲人氣電子潮物。頭獎是iPhone 13 Pro 128GB，二獎是GOPRO HERO10 BLACK 運動相機加將軍澳中心3,800元影音及家庭電器或珠寶電子贈券，而三獎則是iPad 256GB (Wifi版)加將軍澳中心3,500元影音及家庭電器或珠寶電子贈券。

另外，The Point 會員於7月1日起逢星期六、日及公眾假期於將軍澳中心、PopDeli或PopFood以電子消費滿指定金額，最高享120元回贈。

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「7-8月最高消費賞」詳情：

推廣期：7月1日至8月31日

時間：1pm – 10pm

登記積分方法：

1. 親臨將軍澳中心L1 會員專櫃登記

2. 透過「新地商場」手機應用程式或微信官方帳號上載有效單據

 

「7月限時賞」詳情：

推廣期：7月1日起至31日或換完即止（逢星期六、日及公眾假期）

時間：1pm – 10pm

換領地點：將軍澳中心L1 會員專櫃

詳情：

  • 即日電子消費滿500元送30元將軍澳中心餐飲電子贈券

額外賞︰於PopDeli或PopFood 消費額外賞多10元將軍澳中心餐飲電子贈券

  • 即日電子消費滿1,000元送60元將軍澳中心餐飲電子贈券

額外賞︰於PopDeli或PopFood 消費額外賞多20元將軍澳中心餐飲電子贈券

 

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責任編輯：羅浩濂

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