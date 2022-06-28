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【職場調查】半數職場新人有「電話恐懼症」高達7成員工害怕以英文溝通

理財智慧 22:22 2022/06/28

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根據國外心理學者研究，「電話恐懼症者」害怕手機鈴聲響起，對講電話感到焦慮恐懼，嚴重甚至會出現生理不適，如胃痛、盜汗、心跳加快、呼吸急促等症狀，尤其對於陌生電話更加嚴重。

【職場熱話】同事提早退休 因經濟問題欲重返公司 老闆卻嫌年紀大 直言「年紀這麼大不如去做保安」【下一頁

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

近日陌生來電辨識APP Whoscall與求職平台518熊班聯手進行一項調查，發現在長期依賴訊息溝通的情況下，很多人對於講電話的溝通方式缺乏信心，甚至感到焦慮，有高達54%學生及應屆畢業生對電話溝通的工作方式感到焦慮，有44%受訪者認為「電話的反應時間較短、容易說錯話」，也有33%的受訪者認為只要看到陌生號碼來電就會感到不安。而在工作年資5年以內的職場新人，「電話恐懼症者」的平均比例仍接近5成，幸好多數工作者都能隨著經驗的累績，慢慢克服電話恐懼症的問題。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

而在10餘種職場常見的恐懼情境選項中，有高達近7成受訪者對於要用英文和同事、客戶進行會議或溝通感到「非常焦慮」或是「有點焦慮」，反映著「外語恐懼症」仍然是多數人職場中的最大難關。緊接在後的情境就是得票6成「匯報恐懼症」，不少人對於獨自上台向全公司或重要客戶進步匯報感到恐懼。

【有相睇】豪宅盤碧麗軒現樓曝光　複式戶設183呎私人花園【下一頁

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記者：鄭日棱

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