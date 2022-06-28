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ETF通落實 7月4日起開始交易

股樓投資 23:44 2022/06/28

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香港證監會及中國證監會發表聯合公告，宣布ETF通正式啟動。內地與香港股票市場交易互聯互通機制（互聯互通）下的交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱ETF）交易將於2022年7月4日開始。

【異動股】主席有意移居海外 心動單日急挫15%   詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

證監會行政總裁歐達禮表示，ETF通是一個重要的里程碑，因為這是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域。此舉將能促進香港發展成為ETF樞紐，並突顯本港在連繫國際資本與內地市場方面所肩負的獨特角色。證監會與中國證監會已就ETF納入互聯互通所涉及的跨境監管合作和投資者教育安排達成共識，並將加強執法合作，以打擊各類跨境違法活動及市場失當行為，藉此維持市場秩序和保障投資者。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價） 詳情請看【下一頁

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獲納入互聯互通名單的ETF，包括盈富基金 （02800） 、恒生中國企業 （02828） 、南方恒生科技 （03033） 及安碩恒生科技 （03067）等4隻 。

同場加映  【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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