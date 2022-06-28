【異動股】主席有意移居海外 心動單日急挫15%

外電報道，位於上海的遊戲開發商心動公司(02400)聯合創始人，主席暨行政總裁黃一孟在一個內部備忘錄提及，因家庭理由及為遊戲業務爭取拓展機會，個人有意在明年暑假後移居海外，惟未透露目的地。消息一出，心動受大舉沽壓，周二急挫15.5%收報21.25元。

中石油傳洽售 澳洲天然氣及加拿大油砂資產 詳情請看【下一頁】

同場加映 【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

黃一孟表示，個人將事業和家庭並重，未來公司的海外業務將佔據更高的比重。即使移居，他不打算改變國籍，亦會保留在公司的職銜。他亦期望，內地能放寬防疫政策。心動公司亦澄清，黃一孟只是移居，而非移民。

【大行報告】 海通國際指騰訊主要股東減持成長期隱患 市場憂阿里為下一個沽貨對象 詳情請看【下一頁】

同場加映 【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機