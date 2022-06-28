中石油傳洽售 澳洲天然氣及加拿大油砂資產

外電報道，中石油(00857) 可能出售澳洲的天然氣項目及在加拿大的油砂項目，以減少損失，並將資金轉移到中東、非洲和中亞地區等更具盈利潛力的項目。報道稱，公司希望未來兩年出售位於澳洲的天然氣資產Arrow Energy 和Browse，以及在加拿大的MacKay River Oilsands和Dover Oilsands項目。

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較早前，另一間內地大型石油公司中海油（00883），亦傳出會進行類似的戰略調整，準備退出在英國、加拿大及美國的業務。消息指，中海油因憂慮這些資產可能受到西方制裁波及，因而有意出售項目。

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