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中石油傳洽售 澳洲天然氣及加拿大油砂資產

股樓投資 22:16 2022/06/28

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外電報道，中石油(00857) 可能出售澳洲的天然氣項目及在加拿大的油砂項目，以減少損失，並將資金轉移到中東、非洲和中亞地區等更具盈利潛力的項目。報道稱，公司希望未來兩年出售位於澳洲的天然氣資產Arrow Energy 和Browse，以及在加拿大的MacKay River Oilsands和Dover Oilsands項目。

【大行報告】 海通國際指騰訊主要股東減持成長期隱患 市場憂阿里為下一個沽貨對象  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低  

較早前，另一間內地大型石油公司中海油（00883），亦傳出會進行類似的戰略調整，準備退出在英國、加拿大及美國的業務。消息指，中海油因憂慮這些資產可能受到西方制裁波及，因而有意出售項目。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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撰文 : 李尚毅

中國石油股份（00857） 港股

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