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【華為摺機】華為新摺機Mate Xs 2攻港　即日開賣售$14,988

科技 20:32 2022/06/28

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華為今（28日）舉行發布會，宣布新摺機Mate Xs 2正式攻港。（華為資料圖片）

華為（Huawei）香港今（28日）舉行發布會，宣布摺疊旗艦手機HUAWEI Mate Xs 2正式登陸香港。新摺機換上新一代雙旋鷹翼鉸鏈技術，以及外摺​​屏幕設計。售價14,988港元，並於即日上市。

【手機銷量】摺機出貨量激增　三星繼續稱霸

【華為發布會】華為MateBook系列六款新品亮相　最平$6,258可入手

HUAWEI Mate Xs 2採用2,480 x 2,200解像度7.8吋120Hz更新率OLED屏幕，摺合後能化身 6.5 吋2,480 x 1,176解像度副屏，並透過航空鈦合金、超輕加強鋼材與玻璃纖維物料製成機身，使其由前代逾300克重量、減少至僅255克機重。

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另外，新摺機搭載4,880mAh電池及支援66W快充，配備Snapdragon 888 4G芯片。至於相機方面，HUAWEI Mate Xs 2配備由5,000萬像素F1.8原色主鏡、1,300萬像素廣角鏡頭及800萬像素 3x 長焦鏡組成三攝像模組，支援XD Optics光學運算。

HUAWEI Mate Xs 2即日起發售，備有白色及黑色兩款配色，售價為14,988港元。

nova Y70、Band 7　同步登陸香港

除了HUAWEI Mate Xs 2，華為也在香港發布會上宣布，nova Y70同步登場。nova Y70主打入門級手機，採用6.75吋屏幕。搭載4,800萬像主鏡頭、500萬像廣角鏡、200萬像景深鏡及800萬像自拍鏡頭。電池容量則為6,000mAh。

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至於智能手環HUAWEI Band 7，則搭載1.47吋AMOLED彩色觸控式屏幕，屏佔比提升至 64.88%。手環搭載HUAWEI TruSleep 2.0睡眠偵測技術，在不打擾使用者睡眠的情況下準確識別入睡困難、淺層睡眠、夜間易醒、早醒、多夢、作息不規律等6大類典型睡眠問題。

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另外，HUAWEI Band 7搭配HUAWEI TruSeen 4.0心率偵測技術，可以連續、快速和精準地為用戶提供心率偵測功能；HUAWEI TruRelax則支援血氧自動偵測功能，在低血氧水平時會自動發出提醒，提示用戶通過呼吸訓練釋放壓力，適時調節身體狀態。此外，產品亦支援跑步、騎行、游泳、跳繩、輪滑等多達96種運動模式，滿足運動愛好者的各種需求。

【華為5G】華為推出5G通信殼　6月初正式開售

責任編輯：曾曉汶

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