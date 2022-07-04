【ETF通】ETF通今啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反跌近4%

▲ 【ETF通】「ETF通」正式啟動 中港證監：互聯互通下的ETF交易7月4日開始

「ETF通」今日正式啟動交易，中證監、香港證監會上周二（6月28日）聯合公告，將符合條件的交易所買賣基金（ETF）納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制（即滬港通、深港通），並於7月4日開始交易。一如市場預期，ETF通開通初期，合資格ETF「南少北多」，市料對港交所交投量未必有即時提升。

據聯交所及滬深交易所公布，ETF通開通後僅4家香港掛牌ETF可供內地投資者買賣，分別是盈富基金 （02800） 、恒生中國企業 （02828） 、南方恒生科技 （03033） 、安碩恒生科技 （03067） 。至於北向合資格ETF初始名單則有83隻，其中滬股通佔53隻，深股通佔30隻。

港交所 （00388） 股價卻反挫4.3%，報369.4元。

歐達禮：ETF通促進香港發展成ETF樞紐

香港證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，ETF通是重要的里程碑，因為這是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，此舉將能促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯本港在連繫國際資本與內地市場方面所肩負的獨特角色。

中證監指，今年5月27日中證監、香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在ETF納入互聯互通的準備工作上通力合作，目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。中證監、香港證監會已就ETF納入互聯互通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達成共識，雙方將繼續做好ETF納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護投資者合法權益。

中證監又指，兩地交易所、證券交易服務公司及登記結算機構應當依法履行互聯互通各項職責，組織市場各方有序開展ETF納入互聯互通相關業務。證券公司（或經紀商）應當遵守相關監管規定及業務規則，加強內部控制，防範和控制風險，做好投資者教育和服務，切實維護投資者合法權益。投資者應當充分了解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。市場各方應抓緊做好啟動前的準備工作，確保ETF納入互聯互通順利實施。

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