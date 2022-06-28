【ETF通】「ETF通」正式啟動　中港證監：互聯互通下的ETF交易7月4日開始

中證監和香港證監會宣布「ETF通」正式啟動。中證監公布，和香港證監會決定批准兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金（交易所買賣基金）（以下統一簡稱ETF）納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱互聯互通）。互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日開始。

香港證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，ETF通是重要的里程碑，因為這是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，此舉將能促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯本港在連繫國際資本與內地市場方面所肩負的獨特角色。

歐達禮：ETF通促進香港發展成ETF樞紐

中證監指，今年5月27日中證監、香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在ETF納入互聯互通的準備工作上通力合作，目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。中證監、香港證監會已就ETF納入互聯互通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達成共識，雙方將繼續做好ETF納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護投資者合法權益。

中證監又指，兩地交易所、證券交易服務公司及登記結算機構應當依法履行互聯互通各項職責，組織市場各方有序開展ETF納入互聯互通相關業務。證券公司（或經紀商）應當遵守相關監管規定及業務規則，加強內部控制，防範和控制風險，做好投資者教育和服務，切實維護投資者合法權益。投資者應當充分了解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。市場各方應抓緊做好啟動前的準備工作，確保ETF納入互聯互通順利實施。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【ETF通】投資基金公會料ETF通「北多南少」 逾百家內地ETF合格、港ETF僅5至7家合格

【ETF通】中金：ETF通短期直接影響未必很大、中長期可豐富產品種類 強化香港作為離岸人民幣理財中心地位