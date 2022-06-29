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【ET開市直擊】內地入境檢疫放寬至「7+3」　盤點值博受惠股（附time code）

股市 11:15 2022/06/29

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內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，旅遊股、航空股、消費餐飲股、濠賭股炒上，攜程 （09961） 股價飆升逾一成半，國航 （00753） 升逾一成，海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 升逾7%，還有哪些受惠股？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你推介值博兼評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

Time Code
00：45 - 美股焦點及上日表現
01：03 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：16 - 亞太股市早段市況速報
02：40 - 美國消費者信心指數比預期差   美國經濟衰退睇法兩極化
04：40 - 美國通脹高企難減息   美股彈散市格局未變
06：05 - 股市東升西沉   美股第3季下跌勢頭現轉機？
08：48 - 炒港股主題板塊多元化   買美股並非Buy and hold時機   
10：05 - 港股上日市況表現+北水盤路 
10：59 - 今日期指結算   炒回歸行情投資者有賺可先食糊
12：18 - 恒指企穩100天線現突破   上證3400點對港股有支持    
14：40 - 內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」  航空股較難破頂
16：31 - 九毛九 （09922） 浪高於浪回調可吸　海底撈 （06862） 趁好消息重生
18：55 - 除了旅遊、航空、博彩板塊  美團 （03690） 送餐、訂酒店業務同受惠防疫放寬政策
21：08 - 濠賭股結構性已改變  靠中場業務難造好宜逢高沽出
22：42 - ETF通7月4日開始交易   買ETF跟NAV行不宜當個股炒
24：17 - 港交所 （00388） 大成交破位   40倍市盈率先睇420元
25：35 - ET個股推介：國航 （00753） 放寬入境隔離   航空股起飛
27：03 - 港股開市初段市況速報  
30：08 - 港股開市初段市況速報
30：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 元366買入   股東減持值唔值得再等？
32：57 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 137元買入要止賺速走？
37：23 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 13.5元有貨  前景點睇？是否高追？
38：48 - 觀眾問股：中移動 （00941） 除淨前平均成本價51元買入6000股  近日勢弱點處理？   
39：51 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 未有貨咩位可買？  舜宇光學 （02382） 業務較多元化更值博
42：13 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 點睇？
42：37 - 觀眾問股：攜程 （09961） 昨大升今回吐可吸？  同程旅行 （00780） 無中概股風險可留意
44：20 - 觀眾問股：歐舒丹 （00973） 出業績大升炒完未？
46：24 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 點睇？
47：11 - 觀眾問股：西方石油 Occidental Petroleum Corporation（OXY.US）可跟？  買賣策略如何？
48：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 買入價如何？
49：25 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元有貨可等返家鄉？
50：48 - 觀眾問股：小米 （01810） 18元有貨要沽？
52：22 - 觀眾問股：國泰 （00293） 8元有貨上望9元？
53：48 - 觀眾問股：月入21000元，想學炒股增加收入 炒股習慣是怎樣？如何每日操作？

56：30 - 港股開市早段市況速報
57：08 - 消息股速報：理想汽車 （2015） 、六福 （00590） 、君實生物 （1877）
58：01 - 財經日誌提提你

*追加：美滙、日圓走勢分析　重溫《ET財智Talk》ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」*

 

 

欄名 : ET開市直擊

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