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【大行報告】 海通國際指騰訊主要股東減持成長期隱患 市場憂阿里為下一個沽貨對象

股樓投資 19:06 2022/06/28

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騰訊控股（00700）大股東Naspers及旗下Prosus昨日（27日）突然「反口」，宣布將有序地出售所持騰訊股份，以籌錢進行股票回購，市場擔心另一科企巨頭阿里巴巴（09988）或為下一個沽貨對象。事實上，阿里最大股東軟銀集團，近年股價不濟，市場難免擔心軟銀i或「照板煮碗」。

同場加映﹕【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

海通國際亦指，從長遠來看，騰訊主要股東減持成長期風險隱患，因為Naspers的潛在出售騰訊股份仍然是一個懸而未決的因素。該行預計，Naspers大約需要2,100個交易日來出售其持有的騰訊股票，而最終實際時間也有可能會更短，因一旦開始出售，騰訊的交易量可能會上升。該行亦指，市場擔憂相似的情況或蔓延至其他互聯網巨頭，如日本軟銀集團持有阿里巴巴約25%的股份。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 減持 大行報告 阿里巴巴 騰訊控股（00700）

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