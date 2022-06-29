【BNO移民英國】邊幾間公司人工最高 畢業生賺多近5萬

英國為港人移民熱門地點之一，而當地就業空缺持續創新高，不少打工仔都有能力叫價更高。英媒近日盤點英國哪些公司提供最高人工，發現入職這些公司的人工明顯高出一截，而初踏足職場的畢業生人工更多過出面5,000英鎊（約4.8萬港元）。

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英媒《電訊報》盤點出英國人工最高的公司，該報僅計算每間公司的基本平均年薪，並無將花紅、股權等額外收入納入計算。

據悉，如果年輕人剛入行就希望年薪達到6位數英鎊，可能較適合從事金融業或科企。

英媒《電訊報》盤點人工最高的公司

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人力資源諮詢公司華德士（Robert Walters）負責人荷爾（Jamie Hall）指出，很多企業都願意開高價錢招聘頂級人才。畢業生入職這些公司，人工一般較外面高出5,000英鎊，中高層人工更比外面高出2萬至3萬英鎊（約19.2萬至28.9萬港元）。

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Hays英國及愛爾蘭總經理溫菲爾德（Simon Winfield）表示，數據分析師和軟件工程師這兩個職位特別受到僱主青睞。

據悉，去年加薪幅度最大的職位當中有多達6成屬於網絡安全領域。例如網絡安全架構師去年的平均基本薪金就加了16.4%。

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責任編輯：鄭錦玲