  • 29°C
香港時間 : 2022629日 (三) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】邊幾間公司人工最高 畢業生賺多近5萬

環球社會熱點 08:35 2022/06/29

分享：

分享：

英國為港人移民熱門地點之一，而當地就業空缺持續創新高，不少打工仔都有能力叫價更高。英媒近日盤點英國哪些公司提供最高人工，發現入職這些公司的人工明顯高出一截，而初踏足職場的畢業生人工更多過出面5,000英鎊（約4.8萬港元）。

英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工 【下一頁】

英媒《電訊報》盤點出英國人工最高的公司，該報僅計算每間公司的基本平均年薪，並無將花紅、股權等額外收入納入計算。

據悉，如果年輕人剛入行就希望年薪達到6位數英鎊，可能較適合從事金融業或科企。

英媒《電訊報》盤點人工最高的公司

    點擊圖片放大
    +5
    +4

人力資源諮詢公司華德士（Robert Walters）負責人荷爾（Jamie Hall）指出，很多企業都願意開高價錢招聘頂級人才。畢業生入職這些公司，人工一般較外面高出5,000英鎊，中高層人工更比外面高出2萬至3萬英鎊（約19.2萬至28.9萬港元）。

英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算 【下一頁】

Hays英國及愛爾蘭總經理溫菲爾德（Simon Winfield）表示，數據分析師和軟件工程師這兩個職位特別受到僱主青睞。

據悉，去年加薪幅度最大的職位當中有多達6成屬於網絡安全領域。例如網絡安全架構師去年的平均基本薪金就加了16.4%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
2022/06/23
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】10大最危險地區 港人熱捧地上榜
2022/06/01
【BNO移民英國】10大最危險地區 港人熱捧地上榜
【BNO移民英國】英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩
2022/05/31
【BNO移民英國】英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩
【BNO移民英國】10月放寬申請資格 97後出生人士受惠
2022/02/25
【BNO移民英國】10月放寬申請資格 97後出生人士受惠
【BNO移民英國】英格蘭西南部樓價11月升幅最勁
2022/01/21
【BNO移民英國】英格蘭西南部樓價11月升幅最勁

你可能感興趣

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
17:42 2022/06/23
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】10大最危險地區 港人熱捧地上榜
13:34 2022/06/01
【BNO移民英國】10大最危險地區 港人熱捧地上榜
【BNO移民英國】英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩
09:05 2022/05/31
【BNO移民英國】英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩
就業 移民 職位招聘 金融 英國 BNO 人力資源

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間09:00）

下一篇文章

約翰遜半歲大幼女亮相G7峰會 髮型超似爸爸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意
丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學
丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間09:00）
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄警告北約侵克里米亞或爆三戰 烏購物中心被炸釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄警告北約侵克里米亞或爆三戰 烏購物中心被炸釀多死（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款