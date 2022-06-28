【美元定存】 1個月美元定存最高2.4厘 短存受捧有玄機

▲ 市料聯儲局將於7月28日再加息半厘，但上半年有港銀一次過重手加美元定存息逾兩厘。

近期大小銀行加美元定期存款息絕不手絕，爭相提高不同存期的年息，今天(6月28日)暫有兩間大小行出手，包括幾近每周都加息的上商，剛調升3個月或以上年息0.1厘，目前旗下最高息是1年的2.3厘。星展亦追趕加息尾班車，調高4個月或以下短存0.2厘，現時其3個月、4個月及半年皆報兩厘。專家建議先開立1個月短存，因7月28日聯儲局又再議息，花旗料再加0.75厘，追息族可觀望屆時的市况，再作新布局。

美聯儲局7月議息 專家建議先做1個月短存

此外，回顧上半年的吸存大混戰中，主要有4大特式，包括:1、大行罕有應戰：舉滙豐(HSBC)為例，近期3度加息，自5月24日、6月2日及20日頻出招，目前其3個月累加0.5厘後、新息率為0.9厘。半年累加0.8厘、至1.3厘。1年更大幅提高1.1厘、新報1.7厘。以上3存期皆冠絕發鈔行，跑贏中銀香港(02388)及渣打香港(02888)。

2、龍頭行頻出擊，大小行迎戰猛加息：恒生(00011)於5月24日把1年期驟加0.95厘、至突破兩厘新關，其後一加再加。中小行更勇進，大新(02356)曾破天荒把9個月年息一次過勁加兩厘、1年更重手加2.2厘，兩存期的新息率隨即衝破逾兩厘。

3、主戰場普遍落在一年期：目前約有14間大小行至少提供兩厘息，令此息率變新指標。

4、存息屢創新高、突破3厘關：最搶眼的是，今年初富邦旗下3個月、半年及1年期的年息、只不過齊報0.8厘，如今不足半年，3個月已累加1.6厘、新報2.4厘；6個月累加1.8厘、至2.6厘；1年更累加2.5厘、竟達3.3厘。

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然而，存息高處未算高，信銀國際於6月23日大加1年期0.75厘、至3.35厘，晉級為破頂息。至於其他存期最高息，半年期以大新及富邦齊為2.6厘而居首，3個月是富邦的2.4厘稱王，1個月為信銀國際的2.4厘奪冠，7天年息則以恒生的8.5厘膺高息王。

另方面，美滙指數失守104關，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，今年底美國的核心通脹料約為4.7%，這代表聯儲局可能繼續對通脹上行感到意外，並將政策利率推得更高。

廖嘉豪預計，7 月儲局加息75個基點，9 月和11 月加息50個基點，12 月、明年1月和3月加息25個基點，使利率達到4至4.25厘，高於該行之前預期的3.5至3.75厘。而3個月內美滙料見107.31 ，半年到1年預測104.78 ，兩年長期目標為99.33。

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特約記者:曾桂芬

責任編輯:李勝君



