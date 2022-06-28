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【手遊股】 首5個月全球手遊市場收入348億美元 疫情後首次出現按年下降 手遊股現沽壓

股樓投資 18:45 2022/06/28

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調查機構SensorTower公布，今年首5個月全球手遊市場收入348億美元，為疫情之後首次出現同比下降，而同期歐美手遊下載量增速放緩，東南亞地區則仍保持良好增長態勢。至於RPG（角色扮演）及策略手遊依舊是用戶支出的熱門品類，超休閑手遊則在用戶規模上進一步擴大，成爲當今手遊下載量最大增長點。

同場加映﹕【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

報告提到，今年首季全球手遊收入前5的市場分別為美國、日本、內地、韓國及台灣。其中，美國與日本市場收入下降明顯，均超過10%；中國與韓國表現較爲穩定；台灣季度收入實現同比增長7%。下載量方面，隨着新冠疫情在全球範圍的影響削弱，移動遊戲下載量增速逐漸放緩，尤其是歐美市場，但見到上半年東南亞地區仍然保持著良好的增長態勢，而受到國際局勢影響，俄羅斯在4、5月份手遊下載量出現明顯下滑。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口【見下頁

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遊戲股今日（28日）沽壓沈重，其中受CEO黃一孟「移居」海外的消息影響，心動公司（02400）股價以全日最低位收市，報21.25元，大跌15.5%，成交額4億元；將遭主要股東有序減持的騰訊控股（00700）承昨日（27日）跌勢，今日再跌3.3%，報365.8元，成交額212.8億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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記者：郭秀慧

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疫情 減持 心動公司（02400） 港股 遊戲 電玩手遊 騰訊控股（00700）

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五月私宅168宗蝕住沽　獲利比率屬2010年7月以來次低水平

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