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【下半年展望】大華繼顯料中國股市第四季走低　籲屆時由科技股換馬至防守股

股市 18:39 2022/06/28

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大華繼顯料中國股市第四季走低，籲屆時由科技股換馬至防守股。

大華繼顯預期，內地下半年投資環境充滿挑戰，因受防疫清零政策、儲局收緊幣策，以及俄烏戰爭的附帶損害困擾，預計內地全年經濟增長只有4%，季度實質增長則可望由第二季的1.9%加速至第三季的2.2%。

大華繼顯料內地增長動力不會大幅改善，原因是相信中央不會承諾提供持久的強勁財政刺激，指此舉會加重中央整體債務負擔，而且環球經濟亦處於下行。該行又指，中國對清零政策缺乏清晰的離場策略，將損害企業及消費信心，並妨礙下半年累積需求之釋放。

憂盈利增長收縮

該行又提到，在盈利前景疲弱下，中國股市進入第四季時將走低，並認為市場目前對今明兩年4.6%及17.2%的每股盈利預測增長，未來會雙雙遭到下調，前者甚至有機會被削減至負數。此外，該行指加息環境下增長放緩，連同股票風險溢價上升，都會壓縮股票的市盈率合理水平。

短期而言，大華繼顯相信在MSCI中國指數跑輸其他新興市場下，資金會流入中國市場，並首先帶動指數重榜股受惠，看好個別科技、媒體和電信股，惟建議於第四季來臨前從科技、媒體和電信股先行獲利，並換馬至較具防守性的板塊，如通訊服務、醫療護理及公用股。醫療護理板塊則尤其聚焦於醫療設備股及醫藥股，但提醒CRO股受累地緣政治因素。另外，電動車股及可再生能源股因碳中和與中國推動能源安全性，亦可獲看高一線。

大華繼顯的重點股份買入名單包括友邦 （01299） 、比亞迪 （01211） 、招行 （03968） 、潤啤 （00291） 、李寧 （02331） 、領展 （00823） 、龍源電力（009616）、敏實 （00425） 、網易 （09999） 、攜程 （09961） 及瑞聲 （02018）

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