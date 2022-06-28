【展覽新模式】貿發局推出全新展覽模式「EXHIBITION+」　展商可早1個月展示產品

▲ 為協助企業適應新常態，在疫情下與國際買家更有效地緊密聯繫，香港貿易發展局積極優化展覽平台，並推出名為「EXHIBITION +」的全新融合展覽模式。（貿發局提供圖片）

為協助企業適應新常態，在疫情下與國際買家更有效地緊密聯繫，香港貿易發展局積極優化展覽平台，並推出名為「EXHIBITION +」的全新融合展覽模式。另外，「國際採購匯」實體展將於7月5至8日在香港會議展覽中心舉行，展商及買家可率先使用「商對易」（Click2Match）智能配對平台，主動捕捉商機。

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香港貿發局副總裁張淑芬表示，「疫情對本港經濟尤其中小企造成沉重打擊。面對疫情持續及地緣政治的影響，不少企業表示疫情期間至疫情過後，仍需要不同政策及支援才能渡過難關。」

結合4個重要元素

「EXHIBITION+」新模式結合四個展覽會的重要元素，包括實體展、「商對易」（Click2Match）智能配對平台、線上線下研討會及論壇（Intelligence Hub），以及「貿發網採購」平台，提供全天候服務，使中小企的商務推廣更具彈性及效益，享受展期更長、平台更佳、商機更多的優勢。

「EXHIBITION+」更將實體展中的面對面互動和洽商，延伸至網上智能配對平台，助企業主動出擊，聯繫生意夥伴。一如以往，貿發局全球50個辦事處會積極招攬全球買家，配對專員會按買家的採購要求，挑選合適展商，安排雙方線上線下洽談，促成合作。

展後仍可收採購查詢

在「EXHIBITION+」展覽模式下，展商於實體展1個月前可在展會網站開始向買家展示產品，買家則可以瀏覽產品及揀選合適展商。而在實體展1星期前，買賣雙方均可透過「商對易」平台主動搜尋生意目標及檢視由人工智能推薦的潛在合作夥伴，並發出會議邀請。

到了實體展期間，雙方可以在實體展或「商對易」平台上會面，並可在展後1星期繼續在「商對易」平台上安排及展開更多網上會議。即使到了展後1個月內，展商仍可繼續收到買家的採購查詢。

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責任編輯：李智美