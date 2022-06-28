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【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）

股樓投資 18:22 2022/06/28

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星展發表港股策略報告，認為中國通脹數據為溫和，為中央進一步刺激經濟措施帶來空間，料港股今年下半年的市場風險胃納有望改善。該行重申，對恒指未來12個月目標為24600點，認為估值具有吸引力，低於預測今年市盈率10倍水平，而由於市場對港股持倉屬低配，準備迎來反彈。

同場加映﹕【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

該行估計，可再生能源、汽車和基礎設施行業可受惠政策支持，並預期市場會將焦點轉向新經濟板塊，因估值吸引，且監管影響亦有放緩跡象。另外，該行認為香港銀行享有「順風」，料可受惠美國加息，可看高一綫。星展同時推薦10隻港股為首選。

星展列出最新首選股名單：

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該行指，美國通脹率已達到40年來的最高水平，目前未有放緩跡象，並指通脹是全球經濟正面臨的最大挑戰。該行估計，美聯儲今年將再加息50個基點3次及25個基點1次，屆時通脹有望見頂，並估計未來數月全球股市缺乏積極的催化劑，但與其他發達國家相比，中國的通脹數據正在放緩，相信中港股市可免受環球通脹帶來的震盪。

同場加映﹕【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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記者：郭秀慧

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