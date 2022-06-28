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五月私宅168宗蝕住沽　獲利比率屬2010年7月以來次低水平

股樓投資 18:48 2022/06/28

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雖然疫情緩和，但美國加息影響市場氣氛，拖累5月私人住宅獲利比率續向下。利嘉閣地產綜合土地註冊處資料，分析3,410宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，發現共有3,225宗帳面獲利個案，佔比達94.6%，按月回落0.3個百分點，屬2010年7月以來的次低水平。雖然每宗私宅轉手平均賺幅，按月升0.3個百分點，報65.8%，為連跌兩月後輕微反彈，惟創自2016年9月以來的次低水平。 

該報告又指，5月虧損個案有168宗，佔比按月增至4.9%，可見去年蝕讓情況增加。而期間獲利一倍或以上比例，則按月升0.7個百分點，佔比增至41.5%，共錄1,414宗買賣，仍是佔比最多類別。 

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，早前疫情轉穩，刺激發展商「一窩蜂」以貼市價開盤，搶佔不少二手市場客源，加上美息持續趨升，導致二手交投轉慢，一些心急業主為求盡快沽貨，不惜減價求售，料短期情況依然，拖累二手私宅轉手獲利比率掉頭下跌。 

他續說，自6月初起，本地疫情略現回升，預計拖累6月份獲利比率進一步下試93%，即創148個月新低；至於平均賺幅亦料在窄幅水平反覆下試，或跌至65%水平，恐創自2016年9月以來的70個月低位。  

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撰文 : 黃卓賢

樓價 加息 利嘉閣 二手市場

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