【港元定存】港元定存跑贏樓價 存千萬賺息逾31萬

▲ 港元定期存款賺息跑贏樓價，388天定存享年息3厘。

港元拆息今天(6月28日)表現參差，但港銀仍標尾會，本周首兩個交易日，暫有7間大小行鬥加不同存期的年息，包括3行新近搶乘加息尾班車，星展及小米(01810)牽頭的虛擬銀行、天星(AirStar Bank)齊加中長息，建行亞洲更連續兩天調升息率。

總結上半年，定存破頂息頻現，當中逾兩厘息的選擇甚多，高息王更達8.88厘，遠遠跑贏樓價，畢竟差餉物業估價署剛公布，今年首5個月官方樓價指數按年下滑2.4%，租金更跌2.96%。

美銀證券指今年樓價已暫跌約3%、料全年跌5%，明年更估計下挫15%。利嘉閣料上半年樓價倒跌3%。展望下半年，大行花旗昨料本港樓價或跌5%到8%。反觀，地產建設商會執委會主席梁志堅昨對媒體說，料樓價今年約升3%。而長實執行董事、有「樓神」之稱的趙國雄，預期今年樓價約升3%至5%。中原地產最樂觀，預期樓價升逾5%。

再綜觀港元定期存款，眼下眾多大小銀行提供逾3厘息，包括龍頭發鈔行等。就算是長期定存，也有超高息之選，例如華僑永亨的388天享3厘，起存額為20萬元，存款更不設上限，若大戶斥1000萬元造定存，全期穩袋逾31萬元利息。

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而中銀香港(02388)7天年息有4厘，恒生(00011)相同短存享5.5厘，集友更達5.8厘。至於1個月年息，滙豐(HSBC)最高達5厘；冠絕全城是富邦3個月享8.88厘。專家預期，本港走資壓力未完，料加息搶錢潮將延續至今年底，存息有望再闖新高。

誠然，細閱上半年的吸存戰，以上周最熱鬧，全周竟多達17間大小港銀鬥加不同存期的年息，數目之多，破今年紀錄，包括滙豐、渣打香港(02888)及星展等大行。中小行更勇進，舉交銀香港及大新(02356)為例，一周4連加。

至於昨天(27日)追趕加息快車的4行中，最矚目的是，平保(02318)牽頭的虛擬銀行、平安壹賬通(PAOB)勁加1個月年息1厘、新息率至兩厘。而TOM集團(02383)有份的虛銀、匯立(WeLaB Bank)，今天新推7個月享兩息。

此外，檢視1年期的高息榜，信銀國際以2.85厘居首，險勝華僑永亨及富邦的2.8厘；亦撼贏綠債(04252)2.5厘的包底息。

半年期方面，大新及富邦齊享2.3厘而膺雙冠王，緊接其後是東亞(00023)的2.1厘。

至於3個月期，榜首仍是富邦的8.88厘，花旗則以2.28厘高踞亞軍。

那邊廂，1個月拆息終止連升15天，今天倒跌至0.89厘。惟1年拆息續升至3.35厘，創14年的金融海嘯後新高。

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特約記者:曾桂芬

責任編輯:李勝君

