【內地隔離】大新溫嘉煒：港零售依賴不過夜旅客支撐　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」幫助不大

內地發布最新防控方案通知，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間放寬至「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」。大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒表示，相信此新安排對香港未來零售數據幫助不大，香港零售頗依賴不過夜旅客支持本地旅遊消費，新安排下仍隔離管控10天非短，對以消費為主的旅客吸引力不大，相信主要受惠的是商務旅客，該些旅客過往不算是香港消費主力。

溫表示，香港零售銷售貨值的三個月平均數，由2020至今平均是283億元，此水平相對於疫前仍少三分一，相信此落差當中大部分是來自跨境旅消費，故下半年若無大幅放寬跨境旅遊，即使香港有第二期消費券，對零售業刺激空間有限，下半年零售銷售貨值的三個月平均數或升至300億元，但難有再進一步上升，故料8月次輪消費券推出後，本地零售銷售增長會回落至低單位數水平。

料全年香港經濟或增長0.5%

他又預料，主要央行將繼續大幅收緊貨幣政策，內地「動態清零」政策短期內或不會有大變動，年內恢復較大規模通關機會較低，在缺乏跨境旅客推動下，估計本港今年經濟或僅增長0.5%，失業率年底前可望回落至4%以下，通脹或按年升1.7%；而本地樓價不排除出現溫和回調，全年或跌5%。

投資市場方面，溫表示，聯儲局本月加息75基點，面對市場流動性緊縮，料股市未來一兩季或仍波動。內地若放寬內房政策及平台經濟監管，可望局部紓緩港股壓力。但地緣政局不穩、外圍加息步伐及內地的清零措施，仍是經濟及企業盈利前景最大不明朗因素。預計若內地經濟復蘇較預期更理想，恒指不排除挑戰25,000點，而19,000點則有相當大支持。

展望中國內地經濟，溫指，內地防疫措施預料或會維持偏緊較長時間，今年整體增長前景仍面臨較大壓力，該行將內地全年經濟增長預測下調至4%。目前金融體系整體流動性相當充裕，但實體經濟融資需求仍較疲弱，預料短期內再減息降準機會較低。

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記者：胡學能