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母親貼舊照賀Khloe Kardashian生日 網民：「唔同樣」

環球社會熱點 09:05 2022/06/29

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美國名媛Kardashian家族的成員Khloe周一（27日）迎來38歲生日，其母親Kris Jenner在社交平台Instagram上貼出舊照慶祝。Kris Jenner在帖文中大讚Khloe美麗，並貼出多張Khloe童年及青少年時期的舊照。有網民亦留言祝賀Khloe生日快樂，但指她樣貌變化甚大。

Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物 【下一頁】

現年66歲的Kris Jenner周一在 帖文中形容，Khloe為「美麗的兔子」，並貼出多張舊照。當中包括兩張女兒童年時，分別身穿亮黃色及天藍色連衣裙的相片。Kris Jenner亦有貼出她身穿紅色波點泳衣，手抱仍為幼兒的Khloe照片。

    點擊圖片放大
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至於Khloe青少年時期，Kris Jenner則貼出一張兩人頭部輕觸，眼神俏皮地望向鏡頭的相片。另一張相片中，Khloe頭戴寫著「新年快樂」字樣的派對帽，從椅後握住母親的手。

Kim Kardashian讚素漢堡好味 網民質疑：都無放入口 【下一頁】

Kris Jenner在帖文中指，Khloe是她認識的最堅強女性，不斷教會別人處理人生中的困難，並向女兒盡表愛意。

帖文獲數十萬網民讚好，大量網民留言祝賀Khloe生日快樂。有網民稱讚所有相片非常美麗，亦有網民指，Khloe的樣貌和以前變化甚大，變得非常漂亮。亦有網民指，嬰兒時期的Khloe非常可愛。

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責任編輯：李俊儀

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