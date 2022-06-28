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【週末好去處】3大商場推Summer Skycation　設6米高熱氣球裝置（多圖）

商業 18:11 2022/06/28

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新鴻基地產旗下商場MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場，將於7月11日至8月31日期間打造度假風打卡拍照場景 「Summer Skycation」。（新鴻基地產提供圖片）

新鴻基地產旗下商場MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場，將於7月11日至8月31日期間打造度假風打卡拍照場景 「Summer Skycation」，以天空之旅為主題，為市民提供夏日好去處。

    點擊圖片放大

【茶飲商機】台灣茶飲業今年首4月營業額達54.7億　茶飲店擴大版圖全憑幾項要素

6大打卡場景

MIKIKI中庭將設置6大裝置及融合光影藝術的互動體驗，包括「6米高巨型熱氣球」及「雲上摘星之旅」裝置；逢星期六、日The Point會員更可憑指定積分換領活動預留證。

商場另設「抱泡雲朵候機室」，市民可踏入「幻光星願拱門」，於星光下拍照，分享夏日歡樂；同場設有「毛孩出遊Check-in Counter」、柴犬幻彩燈光裝置、「雲海月光小船」。屯門錦薈坊及屯門寶怡商場更設置「仲夏天空之旅」，以巨型彎月造型作背景，還有以天藍為主調的「DREAM月亮幻想椅子」。

提供多款毛孩服飾

Mikiki逢星期六、日更會於「毛孩出遊Check-in Counter」提供多款毛孩服飾，包括：飛機師、日式浴衣及英倫風造型等，The Point會員憑指定積分換領活動預留證即可借用，讓主人與毛孩一齊拍下合照。

【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能

【香港機場】機管局三管齊下強化物流樞紐地位　盼機場不只是上落機的地方

責任編輯：李智美

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