【業績︱珠寶股】六福全年度多賺37%　末期息55仙　現價股息率5.7厘

▲ 六福全年度多賺37% 末期息55仙 現價股息率5.7厘

六福集團 （00590） 收市後公布，截至3月底止全年，純利按年升36.9%至13.9億元，經營溢利增加32.1%至16.4億元。六福擬派末期息0.55元，按年升10%，全年共派息1.1元，派息比率為46.4%。六福周二（28日）升6.3%，收報19.16元，現價股息率為約5.7厘。

六福指，來年以收入達雙位數字升幅為目標，並期望於三年內利潤可創新高。同時，內地來年「六福」店舖目標淨增長每年約為500間，主要集中於四、五綫城市開設品牌店，而在新品牌方面，目標於內地淨增長約50間店舖，主要亦為品牌店。另外，六福計劃在內地建立自家電子商務平台，並以電子商務業務銷售增長20%為未來一年的目標。

港澳及內地同店銷售升逾4成

受惠低基數效應、零售氣氛恢復及黃金銷情暢旺下，六福全年度收入增加32.5%至117.4億元，其中，佔總收入約57%的內地市場，收入按年升26.3%至67.1億元，香港市場收入則升17.7%至28.4億元。

期內，集團同店銷售增長由負轉正，錄45.4%。港澳市場的同店銷售增長為42%，中國內地市場則升40.1%。不過，期內毛利率下跌2.1個百分點至27.6%。

黃金及鉑金產品銷售額增加逾48%

按產品劃分，黃金及鉑金產品銷售額增加48.6%至 55.3億元，但由於黃金產品毛利率漸趨正常化，令毛利率下降4.3個百分點至17.7%。定價首飾產品的銷售額增18.2%至49.6億元，毛利率為25.4%。

截至3月底止，集團於全球有2809間店，按年淨增加443間。期內，2,719間為「六福」店舖，自營店有145間，於內地維持77間，於香港減少3間至44間。至於副品牌，集團在內地經營84間 「 Goldstyle 」、1間「Dear Q」、2間「六福精品廊」及3間「福滿傳家」。

六福表示，香港市場在疫情控制得以改善，及在新一輪消費券的幫助下，從4月份開始，銷情理想。因此，於4月至6月21日止，港澳地區的同店銷售增長錄得輕微升幅，內地市場的同店銷售期內則跌約15%。但整體集團的同店銷售於5月再錄得升幅。

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