【業績｜高爾夫】本間高爾夫全年多賺兩倍至62億日圓　末期息派2日圓

▲ 【業績|高爾夫】本間高爾夫全年賺近62億日圓 按年增逾2倍 派2日圓

高爾夫球設備生產商本間高爾夫球 （06858） 公布截止3月底財年業績，全年收入按年增27.4%至289.71億日圓，溢利按年增2.33倍至61.91億日圓。本間高爾夫擬派末期息2日圓（折合約0.12港元），連同中期息全年派3.5日圓（折合約0.2港元），按年增9%，佔全年度可分派溢利34%。

本間高爾夫周二收市股價3.4元，若以每日圓兌5.8港仙匯價計算，現價股息率為5.88厘。

本間高爾夫去年自營分店維持不變 各主要市場齊增長

本間高爾夫指出，全部產品業務期內收入均錄雙位數增長，佔收入佔比逾7成的高爾夫球桿，年度收入按年增24%至208億日圓。另外，高爾夫球收入按年增12%至29.7億日圓，服裝業務收入按年增72%至29.6億日圓，其他配件和相關產品收入增43%至21.9億日圓。

值得注意，由於期內日圓匯率下跌，令列帳收入增長，本間高爾夫表示，若以固定匯率基準計，年度收入按年增幅為22.7%。

本間高爾夫在日本、中國、韓國、歐洲及北美等地設有80間自營店，按年維持不變。

以地區劃分，日本業務收入增29.8%至84.97億日圓；中國業務收入增38.7%至76.44億日圓；歐洲地區收入增47.1%至13.94億日圓；北美地區收入增8%至9.92億日圓；其他地區增48.7%為36.12萬日圓。

除了自營分店外，公司全球合共有4,144個銷售點，按年增209個或5.04%銷售點。

料受惠全球疫情後重開高爾夫球場

集團指出，隨亞洲、美國及歐洲等地高爾夫球場重新開放及球手參與度增加，高爾夫球行業復甦「不俗」，預期需求殷切。其中北美市場將受TOUR WORLD產品組合帶動。

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