【中國檢疫】內地縮短隔離至10日　商界：有助恢復往來

▲ 本港商界對國務院調整入境隔離時間至10天表示歡迎，認為可重啟人員往來。（資料圖片）

國務院調整入境隔離時間，由「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」縮減至「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。本港商界對按排表示歡迎。

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史立德：防疫及經濟要取得平衡

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，歡迎內地縮短隔離，認為防疫及經濟要取得平衡，不可落後於其他已開關的地區。但他亦擔憂內地隔離酒店數量不足，或無法滿足兩地商務需要。史立德進一步建議，在符合有關檢測數值及疫苗要求下，可考慮為大灣區的港商提供便利，如閉環式「點對點」即日來回廠房，讓廠商減少押後商務行程。

香港電子業商會行政總裁衛紹邦認為，隔離從21日縮短至10日大有幫助，除了減少隔離開支外，最重要能鼓勵重啟兩地人員往來安排。衛紹邦稱不少會員反映，在21日隔離下壓力較大，部份員工寧可選擇長駐香港或內地。但業務運作上不時會出現兩地往來需求，舉如電子業生產常見的工場審計、機器調整及培訓、品質檢測等。管理層亦需要親身與客戶供應商洽談簽約、管理內地銀行戶口等，令不少管理工作及業務洽談押後。衛紹邦相信縮短至10日隔離，令工程人員及管理層能更好安排業務，亦方便內地人員來港參加展覽會。

視像會議難完全取代面談

香港物流商會主席鍾鴻興認為，視像會議並不可取代面會洽談業務，物流業亦需要到內地實地考察，敲定具體內容與操作等細節。21日的隔離成本太大，令不少原定合作洽談需要延期，打算待通關後再處理。他歡迎縮短隔離安排，認為可重新加速大灣區內洽談的業務合作。

香港工業總會常務副主席莊子雄認為，縮短隔離是好開始，有望看到通關安排，寄望往後能夠安排在家、在廠檢疫將更好。21日隔離安排以來，令內地廠房負責人、工程人員等要減少來往次數至一年4次左右、每次要逗留較長時間。「7＋3」將變得比較可以接受，亦希望能再減短時間。

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記者:王浩賢