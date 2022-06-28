▲ 【ABNB】民宿預訂平台Airbnb ：永久禁止各地房屋舉辦派對活動 但取消每次只可入住16人上限

民宿預訂平台Airbnb（美：ABNB）前年起實施臨時措施，全面禁止在各地民宿舉辦派對和活動，Airbnb周二（28日）宣布，相關措施會成為永久措施，但會取消單一房屋只可入住最多16 人的限制。Airbnb提到，自2018年實施上述臨時措施後，涉及派對呈報數目跌44%，認為相關禁令得到業主社區支持，以及社區領袖和民選官員的積極反饋。

Airbnb稱，疫情剛來襲時，由於許多酒吧關閉，部方用戶通過 Airbnb等到出租房屋舉行派對聚會，由於未經授權以及此類聚會傳播病毒的風險，對此類行為感到擔憂，故2020年8月20日宣佈全面禁止各地旅居舉辦派對和活動，並按照社群政策，規定旅居的入住人數上限為16人。

據介紹，違反上述規則的用戶或被暫停帳戶，甚至完全禁止使用Airbnb等，去年超過 6,600 名客人違反派對禁令而被暫停帳戶。

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